Tras más de cuatro días de un complejo recuento de votos, Joe Biden logró la victoria en el estado de Pensilvania que le otorga un mínimo de 284 votos electorales, superando los 270 necesarios para consagrarse como presidente electo de Estados Unidos.

“América, me honra que me haya elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no. Mantendré la fe que has depositado en mí.”, escribió el nuevo presidente en su cuenta oficial de Twitter.

Con un emotivo video, acompañado con la canción de Ray Charles “America The Beautiful”, el nuevo presidente celebró su consagración luego de una elección cerrada y mucho más pareja de lo que habían previstos las encuestas