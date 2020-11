El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció el sábado a los votantes por darle una “victoria convincente”, y se comprometió a ser “un presidente que une, no que divide”.

“Amigos, el pueblo de esta nación ha hablado. Nos ha entregado una victoria clara, una victoria convincente”, dijo un exultante Biden en su discurso de victoria frente a partidarios en su feudo en Wilmington, Delaware.

El veterano político demócrata, que derrotó en las elecciones del martes al mandatario republicano Donald Trump, pidió a los estadounidenses que dejen de tratar a sus oponentes como “enemigos” y prometió “hacer que Estados Unidos vuelva a ser respetado en todo el mundo”.

Dijo además esta noche que los estadounidenses le dieron “una victoria clara y convincente” y juró que será “un presidente que unificará, no dividirá, no verá estados azules o rojos, sino los estados unidos”.

Desde Delaware, el mandatario electo aseguró que “trabajaré por ganarme la confianza de todas las personas” y “asumiré este cargo para devolver el alma a Estados Unidos”.

Biden afirmó que hoy que su compañera de fórmula, Kamala Harris “será la primera vicepresidenta negra...no me digan que algo no es posible en Estados Unidos”.

Joe Biden, presidente electo de EEUU, junto a Kamala Harris, su compañera de fórmula y primera mujer elegida vicepresidenta. AP

“La comunidad negra siempre me apoyó y ahora yo los apoyaré a ustedes”, dijo y agregó, al dirigirse, a los votantes de Donald Trump: “Entiendo su frustración, pero es momento que todos nos demos una oportunidad de nuevo, volvamos a escucharnos, a hablarnos. dejemos de tratar a nuestros rivales como enemigos. Este es el momento de curar a Estados Unidos”.

Lucha contra el Covid-19

Joe Biden anunció este sábado que el lunes conformará una célula de crisis sobre el covid-19 con “científicos y expertos líderes” para abordar la pandemia de coronavirus.

“El lunes estableceré un grupo de científicos y expertos líderes como asesores” para trabajar “en un plan que entrará en vigencia el 20 de enero de 2021”, cuando está prevista su asunción, dijo Biden ante una multitud de simpatizantes reunidos en Wilmington, Delaware, para celebrar su victoria en las presidenciales estadounidenses.