Jessica Alves, la ex Ken Doll, mostró su silueta tras gastar casi $ 3 millones en cirugías estéticas

Jessica Alves, la estrella brasileña de 36 años conocida mundialmente como ‘Ken Doll’, compartió una serie de imágenes en las que muestra el nuevo aspecto de su cuerpo y cómo quedó su silueta luego de invertir cerca de $2.857.853 en cirugías y tratamientos estéticos.

Jessica Alves no escatimó dinero y su último tratamiento estético rondó los 3 millones de pesos. Fotos: Mirror

La mediática, surgida de un reality, rápidamente captó la atención de la prensa internacional y se volvió una celebridad debido a los profundos cambios que le imprimió a su cuerpo.

Ahora volvió al ruedo luego de que viralizó fotos de su ‘nuevo’ cuerpo luego de someterse a un tratamiento por el que le inyectaron cerca de 9 litros de productos para agrandar sus caderas y cola. También exhibió las cirugías en sus pechos, desde un resort en España.

En tanto, declaró a los medios ingleses que “Me he ido desarrollando como persona y como ser humano. Nací como una mujer transgénero. A lo largo de los años he luchado contra el hecho de que siempre he sido una mujer dentro de mí”, detalló Jessica.

Con respecto al tratamiento estético al que se sometió, la mediática contó que el procedimiento la dejó sintiéndose “sexy por primera vez en su vida”.

“Tuve un procedimiento estético que me cambió la vida como parte de mi transición que me dejó con un trasero como el de J-Lo y caderas como las de Kim Kardashian”, afirmó.

“¡Quiero ser una mujer voluptuosa con curvas y ahora lo soy y me siento sexy por primera vez en mi vida!”, concluyó.