Jeannette Jara reconoció la derrota en Chile y llamó a una oposición "propositiva y exigente"

La candidata reconoció el resultado, felicitó al presidente electo José Antonio Kast y aseguró que su espacio será una oposición democrática, propositiva y sin violencia.

Jeannette Jara reconoció públicamente su derrota electoral en Chile y se dirigió a sus simpatizantes desde su búnker en el centro de Santiago, en un clima de tensión y consignas del público. En su mensaje inicial, pidió atención y destacó el resultado de los comicios: “Hoy día la democracia habló fuerte y claro”.

La candidata confirmó que se comunicó con el presidente electo, José Antonio Kast, y explicó el motivo de ese gesto. “Hace pocos minutos me comuniqué con el presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile y de todas las personas que viven en nuestro país”, afirmó. Además, sostuvo que “nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana, especialmente en los momentos difíciles”.

Durante su discurso, Jara agradeció a quienes la acompañaron durante la campaña y reivindicó su recorrido político. “Asumí este desafío por un amor profundo por Chile”, expresó, y agregó que “mi historia es la misma que la de ustedes, una historia de esfuerzo y de garra”.

Embed Jeannette Jara reconoce su derrota ante José Antonio Kast. pic.twitter.com/1yteehvQr2 — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) December 14, 2025 En relación con el escenario político que se abre tras la elección, fue contundente al señalar: “Nos va a tocar ahora ser oposición”. En ese sentido, llamó a la cohesión interna y sostuvo que “el camino de la unidad es el único camino que vale la pena”, al tiempo que aseguró que su espacio será “una oposición propositiva y exigente”.

La dirigente también remarcó que su accionar se desarrollará dentro del marco institucional. “Nuestro quehacer se canalizará siempre por las vías institucionales, condenando cualquier atisbo de violencia, venga de donde venga”, afirmó, y dejó un mensaje directo al nuevo mandatario: “En todo lo que sea bueno para Chile encontrará mi apoyo; en todo lo que implique retroceder, encontrará una oposición firme, democrática y responsable”.