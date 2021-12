Italia busca profesionales argentinos por grandes sueldos y casas por un euro

Un sueldo altísimo y una casa a tan sólo un euro es posible en Italia. Por lo menos para los graduados de la carrera de medicina.

Hace unos días atrás se conoció un acuerdo firmado entre la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que tiene como objetivo abrir una convocatoria entre graduados en medicina de la universidad santafesina. En Sicilia buscan atraer a 2251 médicos, de los cuales 23 van a ser asignados a la comuna de Mussomeli.

A la propuesta se suma un dato que sin duda la vuelve aún más atractiva: en Mussomeli funciona el programa de viviendas que ofrece casas desde €1 a extranjeros.

Sicilia

¿Por qué se hizo popular Mussomeli?

“Recientemente ha salido mucho en la prensa como una gran oferta por muchas buenas razones. El municipio facilitó la compra de casas por 1 euro y la única estipulación es que hagas la renovación dentro de tres años. En cambio, he escuchado que otras ciudades requieren una cantidad de dinero a gastar en la reforma. Aquí no hay costos ocultos, todo te lo explican claramente. Además del euro, tienes que pagar una tarifa de agente y el notario, para lo que hay que apartar de €3000 a €5000″, especifica Danny McCubbin. Y sabe de lo que habla: antes de comprar su casa a €1 en Sicilia, visitó tres veces Mussomeli y cerca de 30 propiedades, por lo que su primer consejo es no comprar por Internet y ver cuantas más propiedades sea posible.

“La otra razón por la que Mussomeli se está volviendo tan conocido es porque tiene todo lo que necesitás si querés mudarte aquí o incluso tener tu segunda residencia. Hay escuelas, hospital, dentistas brillantes, supermercados y los martes un mercado de agricultores que es genial. Está rodeada por la campiña siciliana más hermosa, nunca hay mucha gente, el ritmo es tranquilo. Internet es muy bueno, por lo que es perfecto para cualquiera que esté pensando en trabajar de forma remota”, sugiere Danny, que comenzó su búsqueda de casas a €1 en 2019. Con el Brexit y el Coronavirus, el australiano que pensaba seguir viviendo en Reino Unido y solo ir a Italia en las vacaciones, cambió de idea y se instaló en Mussomeli para montar una cocina comunitaria.