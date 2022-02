Israel rechazó la solicitud de Ucrania para comprar el sistema de defensa Iron Dome

Israel rechazó la venta del sistema de defensa antimisiles Iron Dome a Ucrania, según reportó el renombrado periodista y autor israelí Nadav Eyal. En una columna escrita para el diario israelí Yedioth Ahronoth, Eyal dijo que la negativa de Israel a suministrar la tecnología a Ucrania es para evitar molestar a Rusia. ”En un esfuerzo por evitar a toda costa la participación israelí en la crisis entre Rusia y Ucrania, Israel se negó a vender el sistema de defensa antimisiles Iron Dome a Kiev para no molestar a los rusos”, dijo el autor de ‘Revolt: The Worldwide Uprising against Globalization’ (Revolución: el levantamiento mundial contra la globalización).

Tel Aviv teme verse arrastrado al conflicto porque “el despliegue ruso en Siria significa que los dos países comparten una frontera”, dijo el comunicador. Ucrania presentó inicialmente su solicitud a los Estados Unidos ya que el sistema de defensa “fue desarrollado conjuntamente por Israel con el Pentágono”, agregó Eyal.

“Kiev comenzó una campaña de presión sobre los legisladores en Washington para facilitar un trato. Los ucranianos también solicitaron oficialmente a EEUU que durante la primavera pasada se desplegara en su territorio los sistemas de misiles Patriot estadounidenses y la Cúpula de Hierro, antes de que una invasión rusa al país se convirtiera en una posibilidad real”, dijo el periodista. Sin embargo, el trato entre los dos aliados “no permite la venta de la tecnología a terceros sin consentimiento mutuo”, aseguró Eyal. No obstante, algunos miembros del Congreso “han incluido una enmienda adjunta al proyecto de ley de defensa de 2022 que presionaría a la Casa Blanca para que venda o transfiera sistemas de defensa aérea y antimisiles a Ucrania, incluida la Cúpula de Hierro”, según Eyal.

La situación pone a Israel en una “posición complicada”. Israel “podría rechazar la solicitud de Estados Unidos de suministrar la tecnología a Ucrania, o arriesgarse a una confrontación con Rusia”, dijo. Israel utilizó en mayo pasado el sistema de defensa Iron Dome para interceptar misiles de corto alcance y cohetes disparados por grupos de resistencia palestinos desde la Franja de Gaza. Las tensiones entre Rusia, Ucrania y Occidente se han intensificado recientemente por los rumores, exacerbados por la intervención de EEUU y la OTAN, de una posible invasión de Ucrania por parte de Rusia a partir del despliegue de tropas en la frontera.