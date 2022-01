Intentó robarle a una jubilada en una estafa telefónica pero ella lo engañó y lo entregó a la policía

Un abuelita de Long Island, Estados Unidos, logró engañar a un estafador que intentó robarle miles de dólares. El sujeto, se hacía pasar por su nieto pero la mujer rápidamente se dio cuenta que se trataba de un engaño.

El hombre le había dicho que fue arrestado por conducir ebrio y necesitaba salir de la cárcel bajo fianza.

“Sabía que era un verdadero estafador. Simplemente sabía que no me iba a estafar”, dijo Jean, de 73 años. “Comienza a llamarme ‘abuela’, y luego digo, no tengo un nieto que conduzca, así que sabía que era una estafa”.

La estafa tomó varias llamadas telefónicas e involucró a varios hombres no identificados, dijo la policía en un comunicado de prensa. Una persona que decía ser abogada del nieto de Jean le dijo que necesitaba 8.000 dólares para salir de la cárcel. Una tercera persona llamó diciendo ser un agente de fianzas que venía a cobrar el dinero, detalló Infobae.

“Le dije que tenía el dinero en la casa, y pensé que no iba a caer en eso”, dijo Jean, y agregó que inmediatamente llamó a la policía. “Bueno, se enamoró del anzuelo, la línea y la plomada”.

Un hombre que se hizo pasar por un agente de fianzas llegó a la casa de Jean para recoger el dinero y ella le entregó un sobre lleno de toallas de papel. Cuando se dio la vuelta para irse, los agentes de policía lo abordaron.

El estafador terminó preso.

Los oficiales del Departamento de Policía del Condado de Nassau arrestaron a Joshua Estrella Gómez, de 28 años, y lo acusaron de intento de hurto mayor en tercer grado. Fue puesto en libertad con una multa de comparecencia y debe acudir ante el tribunal el 3 de febrero.

El portavoz de la policía del condado de Nassau, Richard Lebrun, le dijo a Insider que las personas deberían bloquear las llamadas y los mensajes de texto no deseados para evitar ser estafados. Si alguien llama diciendo que ha sido arrestado, llame a esa persona o a un familiar para confirmar.

“Resista la presión de actuar de inmediato”, dijo Lebrun en un comunicado. “Los negocios legítimos le darán tiempo para realizar los pagos”.

“Nunca pague con tarjetas de regalo ni transfiera dinero a una persona o empresa desconocida”, agregó.

Jean no era la abuela adecuada para estafar, por muchos años fue operadora de la línea de emergencia del 911 de la Policía de Nassau, así que su actuación para engañar al ladrón que trataba de engañarla a ella fue bastante convincente.

“Estaba jugando un juego, fue entretenido”, dice Jean. “No pensé que realmente iba a suceder. Pensé que el tipo me atraparía en una mentira. Obviamente, fui bastante buena porque me creyó”.