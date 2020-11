Insólito: una niñera le dio patitas de pollo a niños vegetarianos y su madre exige compensación

La niñera de dos niños de siete y nueve años le dio de comer patitas de pollo sin saber que eran vegetarianos. Cuando la madre descubrió lo que había ocurrido echó a la joven y le exigió una compensación económica.

Ocurrió en Estados Unidos. Según informó el diario The Mirror, la joven cuidaba a los niños hacía un par de años pero desconocía la dieta de los chicos. Sus padres tampoco lo habían mencionado.

Luego de una tarde de juegos decidió pedir delivery para la cena y así premiar a los chicos por su buen comportamiento, el menú infantil incluía nuggets de pollo. Momentos después, la madre de los pequeños llegó a la casa y se escandalizó cuando los vio comiendo carne.

“La mamá llegó temprano a casa y vio a sus hijos comiendo nuggets de pollo. Literalmente se los arrancó de las manos y empezó a gritar que soy horrible por permitir que sus hijos coman cadáveres”, contó la niñera.

“Me echó sin pagarme y luego me envió un mensaje de texto diciéndome que tenía que pagarle 300 dólares por cada niño por el daño emocional que les había causado y que si no lo hacía, me llevaría a la Corte”, agregó.

La niñera se negó a pagarle a la mujer y le dijo que deberían haber mencionado el hecho de que los niños no comían carne. “Si lo hubiese sabido me habría asegurado de respetar completamente la elección de la dieta de su familia”, dijo.

La mujer, por su parte, le dijo a la niñera que ella “no debería simplemente asumir que todos comen carne”. Por último, la joven contó que sus dos hermanos son abogados y no tiene miedo de resolver el problema en la Justicia de ser necesario.