Insólito: una compañía amenazó con multarlo por perder el router en un derrumbe donde falleció su familia

El pasado 25 de agosto un edificio de 18 departamentos se derrumbó en la ciudad de Peñíscola, España, en la que hubo fallecidos y heridos de gravedad. Sin embargo, un hombre se vio amenazado por la empresa de internet Mas Móvil, para que devolviera el router que usaba en su departamento.

El pedido de la firma causó tanto repudio en las redes, que la firma Mas Móvil finalmente salió a pedir disculpas y admitió que cometió un error al amenazar con multar al hombre, quien perdió a su esposa y su hijo de 15 años cuando su departamento se desplomó en el derrumbe, para que le devolvieran el dispositivo.

El derrumbe en Peñíscola, España, dejó varios muertos y heridos.

El hombre en cuestión debió enfrentar muchos papeleríos y situaciones complicadas tras la pérdida de su familia, entre ellos, tener que darle la baja a servicios como internet, hasta que encentre un nuevo hogar.

Pero lo que no se esperaba fue la inhumana actitud de Mas Móvil. “Lamentablemente, no le podemos eximir de la penalización por no devolución del router. Nuestros términos y condiciones no contemplan este caso. Sentimos las molestias”, le dijeron.

Además, le hemos brindado todo nuestro apoyo en esta difícil situación y por supuesto, nos hemos disculpado con él personalmente. También hemos revisado nuestros procesos para que no vuelva a suceder nada similar.

De todo corazón, disculpas de parte de todo el equipo MASMOVIL. — MÁSMÓVIL (@masmovil) September 2, 2021

Según explicó El Periódico Mediterráneo, Más Móvil le advirtió que si no devolvía el aparato se enfrentaría a una multa de 150 euros. Pero desde la empresa no aceptaban cuando el hombre les explicaba que el router se quedó sepultado bajo los escombros del edificio.

Al sentirse amenazado, el hombre decidió denunciar la situación a varios medios locales, tras lo cual llegó una rectificación de la empresa, con un pedido de disculpas y donde admitió que cometió un error en la gestión del caso.

“Hemos cometido un error a la hora de gestionar el caso de Bienvenido, y pedimos disculpas por ello. Nos hemos puesto en contacto con él y ya ha quedado solucionado”, explicó Mas Móvil en sus redes sociales.

Finalmente se ofrecieron a darle todo su apoyo “en esta difícil situación”. “También hemos revisado nuestros procesos para que no vuelva a suceder nada similar”, cerró el comunicado.