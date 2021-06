Insólito: le robaron la billetera en un bar y se la devolvieron 20 años después de manera anónima

Una increíble historia tuvo lugar en la ciudad de Logchgelly, Escocia, donde un hombre recuperó la billetera que le habían robado 20 años atrás. La misma fue devuelta de manera anónima en la comisaría local, desde donde lo llamaron para pedirle que pasara a buscarla. Aunque parezca un viaje en el tiempo, la misma tenía todos los elementos en su lugar, excepto el dinero.

Ryan Seymour, el hombre en cuestión, contó toda la historia a través de su cuenta en Twitter, y detalló que a finales de abril recibió un mensaje de la Policía de Dunfermline en el que le informaban que un individuo les hizo llegar una billetera con sus documentos y también algunas credenciales que expiraron en 2004.

“Hola, Ryan. Sé que esto parecerá un poco raro, pero ¿perdió usted hace años una cartera negra con su nombre grabado? Si es suya y la quiere de vuelta puede pasar por ella a la estación en donde la guardaremos”, le avisaron desde la comisaría.

Toda la documentación de Ryan Seymour estaba en el mismo lugar donde él mismo las había guardado. Gentileza

Luego adentrando más en detalles, Seymour explicó sobre el día del robo: “Estuve jugando al billar con mi amigo cuando fui al baño, con la cartera en la mano, y la dejé en la cisterna”. Y continuó contando: “Segundos después de salir me di cuenta de que me la había dejado. Volví a entrar y ya no estaba. Pero, obviamente, alguien entró justo por detrás de mí y huyó con ella”.

Cuando las autoridades le avisaron del hallazgo, Seymour se presentó un mes después tras pensarlo bien si quería recuperarla. Finalmente fue a la estación de Policía para retirar las pertenencias que le fueron robadas del baño del bar en 2001.

“Damas y caballeros, quizá recuerden que hace unas semanas la Policía se puso en contacto conmigo para decirme que les entregaron una cartera que me robaron hace 20 años. Pues bien, aquí está”, relató en un nuevo tuit.

El carnet del video club que estaba en la billetera Gentileza

El contenido de la billetera, según explicó Seymour, estaba casi intacto, sólo le faltaban los 85 dólares que tenía dentro. Pero al abrirla encontró documentación de antaño como su carnet del videoclub, además de las tarjetas mencionadas. “Fue extraño que fuera como una mini cápsula del tiempo, que nos transportara a ese día”, declaró Ryan.

Por ultimo este ciudadano británico, quien en chiste dijo que una araña intentó usar su tarjeta bancaria, pero no pudo porque que desconocía su PIN, detalló: “Fue gracioso. La sargento de Policía dijo que nunca vio algo así en 30 años de servicio. Alguien recoge una billetera que fue robada hace 20 años”.