Insólito: fue a vacunarse con un brazo falso de silicona y terminó preso

Un hombre de 50 años oriundo de Biella, una ciudad cercana a Turin, al noroeste de Italia, fue detenido por la policía. El insólito motivo de su aprehensión es porque acudió a ponerse la vacuna contra el covid-19 con un brazo falso de silicona. Según recogen varios medios internacionales y la agencia AFP, a pesar del color de la piel, muy realista, nadie se dejó engañar por la falsa extremidad.

“El caso roza lo ridículo, si no fuera porque estamos hablando de un gesto de enorme gravedad”, dijo en un comunicado en Facebook el jefe del gobierno regional de Piamonte, Albert Cirio.

El funcionario añadió que estos hechos eran “inaceptables frente al sacrificio que toda nuestra comunidad ha realizado durante la pandemia, en términos de vidas humanas, el costo social y económico”.

Cabe resaltar que, según el diario británico The Guardian, el hombre habría pagado cientos de euros por el brazo de silicona y lo habría hecho para obtener el certificado de vacunación.

El sujeto logró completar los trámites burocráticos previos al pinchazo y firmar el consentimiento frente al doctor, que en un primer momento, mientras preparaba la inyección, no se dio cuenta de que el brazo era de silicona hasta que se levantó la manga de su camisa.

“Me sentí ofendida como profesional”, ha relatado Filippa Bua al diario italiano ‘La Repubblica’. “El color del brazo me hizo sospechar y le pedí al hombre que descubriera el resto de su brazo izquierdo. Estaba bien hecho, pero no era del mismo color [que el resto del brazo]”. La sanitaria ha explicado a ‘La Stampa’ que no podía ver las venas del hombre: “Al principio pensé que había cometido un error, que era un paciente con un brazo artificial”.

Se desconoce si el sujeto llevaba un brazo falso completo o algún tipo de capa de silicona sobre su piel. El diario ‘La Repubblica’ ha sugerido que este incidente podría no ser el primero de este tipo y cita a un mensaje que podría haber compartido en redes sociales el detenido en Biella.

Este suceso coincide con el endurecimiento por parte del Gobierno italiano de las reglas para las personas que aún no se han vacunado contra covid-19.