¡Indignante! Una mujer cree que su amigo le hizo probar un brownie con “polvo de ángel” para violarla

En algunas partes del mundo, es común que en las fiestas universitarias se realicen algunos “chistes” e incluso se considera como ya establecido. Sin embargo, una broma que le hicieron a Ruth Poniarski, de 20 años de edad, en la universidad fue demasiado seria para ignorarla al día siguiente. Casi la destruyó.

Fue en 1977 cuando Ruth, que entonces estaba estudiando arquitectura, fue a una pequeña fiesta de fin de curso. “No fue un asunto salvaje, solo había otros ocho allí, todos graduados en arquitectura y estudiantes de doctorado en física”, dice Ruth, ahora de 64 años.

La gente había bebido un poco de vino, pero eso fue todo. Todos se dirigían a casa cuando un supuesto amigo, Joseph, sacó algunos brownies y me dijo que la esposa de su profesor los había hecho. Tenía hambre y no pensé en cuestionar, simplemente me lo comí ‘.

Lo que Ruth no se dio cuenta fue que el brownie estaba mezclado con ‘polvo de ángel’, el sobrenombre de un anestésico llamado PCP, que detiene el dolor pero también puede causar alucinaciones.

Ruth Poniarski, con 37 años Gentileza

“Nunca había oído hablar de la droga antes, pero es un tranquilizante para animales”, explica. En cuestión de minutos comencé a descompensarme, lo que médicamente significa perder la capacidad de mantener mi salud mental.

‘Todos se habían ido de la fiesta a estas alturas, creo que Joseph pensó que me haría querer tener sexo con él, pero no tenía ningún interés en eso.

‘Empecé a alucinar sobre estar en este espacio cavernoso con velas blancas por todas partes. Luego me sentí mareada y comencé a temblar, quería huir y escapar por la ventana, era muy desorientador ‘.

Desesperada por escapar, Ruth terminó subiendo a su automóvil y trató de regresar a su apartamento en Long Island, Nueva York.

De alguna manera, pude conducir unas pocas millas antes de detenerme en la carretera y comenzar a caminar. En mi cabeza estaba convencido de que se estaba produciendo una especie de revolución en la que se perseguía a judíos como yo. Cuando perdí mis zapatos, seguí caminando durante toda la noche hasta que comenzó a salir el sol ‘.

Confundida y desaliñada, Ruth entró en una tienda donde un amable extraño se dio cuenta de que estaba teniendo un episodio psicótico. La llevó a casa, charlando tranquilamente durante todo el camino para estabilizarla durante las aterradoras alucinaciones.

“Parecía un estado, mi cabello estaba hecho un desastre, mi ropa estaba sucia y tenía los pies descalzos. Pero su intervención esa noche me salvó la vida”, expresó.

De regreso a casa, Ruth tuvo que enfrentarse a su padre y a conocidos preocupados, incluido Joseph. La llevaron a un psiquiatra que le dio algunos medicamentos para ayudarla, pero solo la puso más nerviosa. El aterrador “viaje” inducido por las drogas de Ruth duró casi una semana.

Joseph se disculpó débilmente escribiendo un mensaje dentro de un libro, comparándose con un personaje estúpido y sin cabeza de la historia. Después de que él le dio eso, nunca más supo de él y no presentó cargos.

Después de su colapso inicial, Ruth estaba decidida a continuar con sus estudios, pero luchó con sentimientos de insuficiencia provocados por no tener amigos cercanos en quienes confiar.

Lamentablemente para ella, sería el primero de muchos colapsos mentales que desembocaron en un diagnóstico de psicosis, esquizofrenia, ansiedad severa y trastorno bipolar. Antes del incidente del brownie, no tenía problemas de salud mental. Cada pocos meses tenía lo que ella llama “un episodio”, principalmente sufrimiento en silencio.

“Nadie sabía de mis crisis nerviosas, llevaba una vida solitaria, ocultando la verdad a los pocos amigos que tenía. Tenía miedo de que si mis compañeros se enteraban de mi enfermedad, me rechazarían y me llamarían “la loca”. La gente simplemente no entendía la salud mental en ese entonces”, afirmó. Y agregó: “Estallaría sin previo aviso, pero el estrés social lo estimularía, como mudarme de apartamento, o cuando me inscribí en un seminario sobre cómo ganar confianza, lo encontré demasiado”

“Pasé días sin dormir y dos veces no dormí durante siete días. Me hundí en mí mismo. Traté de estudiar pero no podía concentrarme, me perdí las comidas y una vez dormí a la intemperie por una noche”.

Ruth luchó por equilibrar el sentido de propósito y la normalidad con sus viajes al hospital. “Probé diferentes medicamentos recetados, pero en los años 70 y 80 no eran tan avanzados como los disponibles hoy en día. Me pusieron muy nervioso”.

Si bien sus padres eran cariñosos, estaban mal equipados para lidiar con los problemas de Ruth. En su mente perturbada, sintió que querían tenerla encerrada. La enfermedad de Ruth culminó en 1984 cuando, entonces a los 28 años, se cayó tres pisos desde la ventana de su apartamento durante un episodio maníaco.

Luego, dijo: “Tenía mucha ansiedad e insomnio y el piso de al lado se estaba renovando, por lo que había un ruido de perforación constante que agravaba el estado en el que me encontraba Necesitaba escapar del ruido, pero en mi mente delirante no me atrevo a salir por la puerta principal porque la gente mala me atraparía. Así que até las sábanas a la pata de la mesa de la cocina y traté de hacer rápel por la ventana”.

Desde 30 pies en el aire, Ruth se estrelló contra el suelo, rompiéndose la espalda y ambos tobillos. Un vecino escuchó los gritos y llamó a una ambulancia.

Después de una operación de ocho horas en la espalda y una operación de cuatro horas para cada uno de los tobillos rotos, a Ruth le pusieron un yeso de cuerpo entero y la mantuvieron en cuidados intensivos durante cuatro días.

Cuando se despertó allí, todavía estaba en un estado maníaco. “Todavía estaba delirando, pensé que los médicos y enfermeras me iban a matar. Me matarían en mi cama”.

Ruth pasó un mes en el hospital antes de irse en silla de ruedas, y un médico le advirtió que tal vez nunca más volvería a caminar. Pero demostró que estaban equivocados y al trabajar duro con fisioterapia, en seis meses se recuperó, aunque todavía hoy cojea.

Ruth también encontró un mejor psiquiatra, que se tomó el tiempo de hablar con ella y de involucrar a su familia para llegar al fondo de lo que desencadenó sus episodios.

“Fue muy minucioso, repasó todos mis antecedentes e incluyó a mi familia en el proceso. Me ayudó a organizar un sistema de apoyo que es tan esencial para las enfermedades mentales“, explica Ruth. Y continuó: “Además, la medicación mejoró con el tiempo”.

Al darse cuenta de lo ineficaz que había sido su psiquiatra original, Ruth lo demandó en 1987 por administrar mal su caso, y finalmente recibió un acuerdo extrajudicial. Felizmente, la vida de Ruth estaba mejorando.

Después del accidente, se dedicó a pintar, que era más una pasión que la arquitectura. Encontró que sumergirse en su arte era una forma reconfortante de autoexpresión.

En febrero de 1987, conoció a Richard, dos años mayor que ella, a través de un servicio de citas.

‘Después de nuestra primera cita tuve un mini episodio, así que en la segunda cita apenas dije una palabra y asumí que nunca volvería a saber de él. Cuando me preguntó en una tercera cita, no lo podía creer.

Pero era hora de abrirse. Le conté todo sobre la gravedad de mi enfermedad. No podía creer mi honestidad, pero estaba estudiando psiquiatra, así que lo entendió.

Se casaron solo cuatro meses después y tuvieron dos hijos, Douglas, ahora de 32 años, y Elizabeth, ahora de 30. “Incluso cuando eran adolescentes nunca se metieron en el consumo de drogas, creo que eran muy cautelosos, ¡curiosamente!”

“Siempre le digo a mi esposo que lo convertí en un gran psiquiatra, ya que él realmente vivió mis experiencias conmigo. Y desde 2010 no he tenido ningún episodio, gracias a encontrar el medicamento y la dosis correctos, y mi estilo de vida. He formado amistades cercanas que son mucho más saludables”

Y concluyó: “La pintura me ha dado un propósito en la vida, pero también ha sido una salida para mi imaginación, al igual que escribir ficción, que es muy terapéutico. Solo lo tomo un día a la vez, pero finalmente estoy en un lugar en mi vida donde puedo vivir normalmente ‘.