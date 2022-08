Corrupción y ambiciones de ascensos en los mandos del Ejército argentino

A este personaje dudoso llamado Granitto se le adjudica que siendo ya oficial de comunicaciones se pliega de lleno al llamado movimiento carapintada a partir de 1987 operando en las sombras y atentado contra la Constitución y la Democracia Argentina, siendo sancionado por esa causa por falta gravísima contra el orden constitucional, (lo que le valió su demora en el ascenso al grado de coronel, obligando al entonces jefe del ejército, General Milani a interceder para que el poder político obviare esos antecedentes, de igual manera ante la compulsiva distinción como coronel mayor en 2014 con la abierta oposición de gran parte del arco político.)

Por el año 1988 ya siendo oficial de inteligencia, se comenta, que logró infiltrarse en las filas del MTP con la consigna de que este movimiento llevara adelante un ataque a un cuartel del ejército, una suerte de “Pearl Harbour” que lograra reivindicar a la facción del ejército más antidemocrática. Se habla del Astiz del EA, infiltrado proporcionando información falsa que provocara el ataque, marcando el objetivo y la oportunidad (La Tablada 23 de enero de 1989, Regimiento de infantería mecanizado 3) Luego para no dejar cabos sueltos también participar de la desaparición de los sobrevivientes. Se reitera son comentarios que la justicia que investiga ese hecho debería rever. Aunque fuentes judiciales chequeadas ubican a Granitto en la represión y desaparición de los atacantes de La Tablada.

La Corte Suprema de Justicia ordenó en 2015 la reapertura de la causa sobre las ejecuciones extrajudiciales de los miembros del MTP Iván Ruiz y José Ruiz. A pesar de ello cabe mencionar su paso por la Casa Militar en la década del 90. Luego vuelve a un rol protagónico como “mano derecha” de Milani tanto en el área de inteligencia como en la secretaría general del ejército. Retirado hoy, vuelve al ruedo en una posición muy cercana al ex ministro Agustín Rossi, logrando ser contratado con la figura de militar retirado artículo 62 para trabajar muy cercano al primo del ex ministro, Sergio Rossi.

Granitto

Se le sindica un “manejo paralelo” de la Dirección de Inteligencia del Ejército, 7mo piso Edificio Libertador. Es el mentor del actual Director General de Inteligencia (que no es general) coronel Gabriel Pietronave, quien adolece de varios defectos en la conducción del área, arribando a ese cargo después de desplazar al coronel mayor Sergio Salazar quien era la propuesta del entonces Jefe de la Fuerza. El actual director Pietronave viene sorteado varias denuncias y desaguisados por su incapacidad para conducir tan delicada área sensible, relacionadas las denuncias con abusos especialmente de género hacia mujeres y reclamos de la totalidad del personal civil por la quita de suplementos, no respuesta a reclamos judiciales, nepotismo y posible estafa a la caja de jubilación entre otras varias (denuncias). Sin ir más lejos Granitto goza del no menor privilegio de tener tres (3), sí tres hijos incorporados con la figura de agentes de inteligencia o personal civil de inteligencia en el ejército, con sueldos muy superiores a sus pares. Personal experimentado en situación de retiro opinan que nunca se observó tanta incapacidad en un área tan importante para informar y preservar a la Fuerza.

Como muestra, se han producido en el sistema accidentes gravísimos como el de un escopetazo en la cabeza a un novato agente civil por parte de un militar, durante una instrucción mal programada ejecutada y no supervisada, con la grave falencia moral de descuidar al actual agente gravemente herido y en estado de coma, Testigos en actividad aseguran que el único interés de Pietronave es zafar de la justicia o bien inculpar solo al jefe la unidad donde sucedió el hecho, llegando al extremo de acusar al padre (que es a la vez un compañero de su promoción del Colegio Militar de la Nación ) y a la víctima de alcohólicos y quilomberos con una expresión tan baja como su persona al decir frente a oficiales " el padre se chupa 2 whiskies y arma quilombo” más allá de dejar abandonado a su suerte a la víctima y desinteresarse por su evolución en terapia intensiva. Se afirma también en el seno del 7mo piso del mismo edificio donde funciona el Ministerio de Defensa que otra razón de esta relación es la cercanía de Granitto con proveedores oficiales donde se encaminan fondos públicos y reservados, a la usanza de la era Milani cuando Granitto realizaba viajes de compras no tan oficiales por ejemplo a Suiza y se adquiría entre otras cosas equipamiento de escuchas y espionaje que al ser empleados por una FFAA en el orden interno es ilegal violatorio de la Ley de Inteligencia Nacional. Luego mucho material era también desaparecido por ejemplo de unidades como la del batallón apoyo de inteligencia o la actual SIM (ex batallón 601) de campo de Mayo, a saber camionetas con equipos de seguimiento y escucha de celulares y radios Harris entre otros. Hoy aparte de este ámbito Marcelo Granito participa del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa “Manuel Belgrano”, donde opina por ejemplo sobre la conducción de las FFAA, expresando aspectos sobre la capacidad de los Generales que conducen y calificando a los militares que ascienden al último grado generalmente en desacuerdo y descalificando a gran parte del personal que por mérito arriba a su posición. Profiriendo algún insulto a sus pares de armas. Roma no paga traidores, esperemos que el Ministerio de Defensa actual tampoco. Otras acciones destacadas de Granitto en este ámbito es su capacidad para el “fuego amigo”.

Se sabe hoy en el círculo íntimo que traicionó al mismo Milani por subsistencia y conveniencia y cuestiones monetarias. Durante el alejamiento de los Rossi de Cristina en las previas a las paso inclusive se alejó de Parrilli acusándolo de operar dentro de las FFAA.

El director de inteligencia ha sido denunciado por subalternos ante la Oficina Anticorrupción, entre otras causas, una posible estafa a la caja jubilatoria del personal civil de inteligencia por la quita de suplementos en los haberes durante la actividad y luego la incorporación de suplementos no debidos, antes de la jubilación para provocar vacantes a ser cubiertas por amigos. Y lo más sustancial es que se le se le sigue una causa por supuesta malversación en su Declaración Jurada Patrimonial Integral por la compra de un departamento en Villa Devoto, CABA, luego de su primera año de gestión, sin poder justificar ingresos acordes a su sueldo.

