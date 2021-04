Imperdible: un sacerdote pidió a sus fieles que usen barbijo al ritmo de Sopa de Caracol

Un sacerdote de Costa Rica se hizo viral por pedirle a sus fieles que usen mascarilla al ritmo de Sopa de Caracol. Sergio Valverde le cambió la letra a la famosa canción y la adaptó a los tiempos de hoy.

Todo empezó en una misa celebrada el domingo pasado. Debido a las medidas sanitarias para prevenir el coronavirus, el religioso estaba llevando a cabo la ceremonia de manera virtual.

Valverde permaneció con el barbijo en todo momento y los monaguillos que no acompañaban en la iglesia del barrio Cristo Rey, en San José, también según se puede ver en el video .

Después de la oración final, y antes del “podéis ir en paz”, el sacerdote, pidió a los feligreses que se sentaran y les recordó las medidas sanitarias , informó el medio local La Teja.

“Debo recordarles, hermanos, de manera especial y de forma responsable, que todos debemos protegernos, cuidarnos. Distanciamiento, lavado de manos, no duden en estar lavándose las manos, miren, ese es el secreto”, dijo.

“La mascarilla, hermanos, por favor, no se la quiten casi que ni para dormir. Bueno, lo normal, si está solo en su casa, pues no la usa, pero por favor, lávese las manos. Si usted va a la pulpería, al supermercado, lave los productos ¡Por favor! El alcohol no sustituye al jabón, el alcohol fortalece el lavado de manos, pero no lo sustituye. Bien lavaditas, las manos”, pidió.

“Distancia sí, indiferencia no. No seamos indiferentes; sonría, mande un abrazo a la distancia, que se note que usted no es indiferente, no podemos perder el juego del amor. No nos podemos abrazar, pero sí dar un abrazo a la distancia”, dijo el sacerdote de las Obras del Espíritu Santo.

La letra

Sin la mascarilla hay covid pa’ti y covid pa’mí. No te la vayas a quitar. Sube, sube. Sin la mascarilla hay covid pa’ti y covid pa’mí. No te la vayas a quitar.

Te tienes que cuidar, te tienes que apartar sino al hospital vas a ir a parar y si te descuidas ¡te hago el funeral!

Sin la mascarilla hay covid pa’ti y covid pa’mí. No te la vayas a quitar. Sube, sube. Sin la mascarilla hay covid pa’ti y covid pa’mí. No te la vayas a quitar.