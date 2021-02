Impensado: intentó asesinar a su jefe con saliva de un paciente con coronavirus

Un hombre intentó asesinar a su jefe con saliva de un paciente con coronavirus. El ex empleado de una concesionaria de Turquía había pagado 70 dólares por los fluidos de una persona contagiada.

Según informó RT en español, el insólito caso sucedió en la ciudad de Adana. Luego de robar cerca de 30.000 dólares de la venta de un vehículo, un hombre identificado como Ramazan, habría mezclado la saliva infectada con las bebidas de su jefe para que se contagiara de Covid-19.

Tras ser descubierto, el hombre comenzó a mandar mensajes intimidatorios a Ibrahim Unverdi y su esposa Dilek. “No pude matarte con el virus. La próxima vez te dispararé en la cabeza”, decía una de las advertencias publicada por los medios locales.

Ante esto, la pareja presentó una denuncia contra su ex empleado acusándolo por comportamiento amenazante. “La Fiscalía me dio protección y ahora lo están buscando. Estoy seguro de que la demanda que presenté sentará precedente”, explicó la víctima.

“Es la primera vez que oigo hablar de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me enfermé”, confesó Unverdi algo más tranquilo.

“Si me hubiera infectado con Covid-19 podría haber contagiado a mi familia y a los que me rodean. Al menos si me disparara en la cabeza yo sería el único que moriría”, reflexionó.

“Mis hijos y yo no podemos salir de casa. Parece que estamos en prisión en nuestro propio hogar. Confío en la justicia y quiero que este hombre reciba el castigo necesario”, destacó.