Impactante video: el momento exacto en que demolieron 15 edificios de gran altura en China

Los derrumbes de edificios suelen representar un suceso que todos quieren observar cuando son controlados y bien planeados. Tal fue el caso de la demolición en simultáneo de 15 rascacielos en China que llamó la atención del público y las redes sociales.

Todo ocurrió ciudad de Kunming, que fue testigo de cómo las torres terminaban en el suelo en medio de poderosos estruendos y una impresionante nube de polvo.

El derribado fue un importante complejo residencial cuya construcción comenzó en 2011. Sin embargo, la empresa a cargo quebró dos años después, por lo que el proyecto nunca pudo ser terminado.

Debido a esto, las autoridades locales decidieron que había que echar abajo el complejo para que el lugar fuera ocupado por otros inmuebles.

Los preparativos de los derrumbes se extendieron por varios días e incluían desalojar a las personas que viven cerca del sector e inundar los cimientos de las estructuras con agua de lluvia.

La explosión en sí duró apenas algunos segundos, pero no resultó del todo exitosa, ya que un edificio en particular no terminó en el suelo.

Al menos el derrumbe dejó varios registros que muestran lo impresionante que fue. De hecho, el evento pudo ser visto desde distintos puntos de la ciudad y reportes locales señalan que el estruendo se pudo escuchar a gran distancia del sector donde se provocaron las explosiones controladas.

China tiene experiencia en esta materia, ya que en 2017 derrumbó 36 edificios al mismo tiempo en una operación controlada que apenas duró 20 segundos.