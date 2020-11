Impactante: una enfermera mostró el deterioro físico que ha sufrido tras luchar ocho meses contra el Covid-19

Sin dudas que la pandemia por coronavirus ha afectado a todos los ciudadanos. Sin embargo, el personal de salud ha sido el encargado de librar esta batalla contra el virus. Y una prueba de esto son las fotos que ha compartido una enfermera estadounidense en la que se puede apreciar el deterioro físico de esta.

Kathryn, que así se llama esta joven de 27 años de Tennessee, compartió un tuit que se volvió viral con un claro mensaje. “Cómo empezó... cómo va”, junto a este breve texto la mujer añadió dos imágenes en las que se puede ver claramente el deterioro producido en ocho meses.

Preguntada por Metro, la joven explicó: “El sábado por la noche estaba en medio de un turno, acababa de salir de la habitación de un paciente y me acababa de quitar todo el EPI. Tenía la imagen en mi cabeza de la graduación y quería mostrar la diferencia que pueden hacer un par de meses y la realidad de ser enfermera en la pandemia”.

Posteriormente la joven lanzó otro tuit en respuesta confesando lo mucho que le gusta su trabajo: “Amo ser enfermera. Nunca esperé ser una nueva enfermera en una pandemia altamente politizada, pero la vida te llega rápido e incluso en una pandemia, no hay nada más que quiera hacer. Cuidar a los más enfermos de esta enfermedad es un honor y valoro a mis pacientes”, confesó.

En otro de sus mensajes, Kathryn aseguró que no le desea la enfermedad ni a su peor enemigo y pide a la población que se proteja así misma para proteger a los que le rodean.

En declaraciones al medio anteriormente citado, la enfermera muestra su preocupación ante la inminente llegada de las fiestas navideñas. “Me he resignado al hecho de que las cosas van a estar en su peor momento en unas pocas semanas, pero solo quiero que suceda ahora, para que podamos terminar de una vez”, explica esta.

La joven sanitaria afirma que no conoce otra realidad que la del coronavirus en su lugar de trabajo. “Hemos estado en modo de desastre, todo el tiempo que he sido enfermera. No tengo idea de lo que es ser enfermero en circunstancias normales”, asevera.

Al igual que Kathryn, existe alrededor del mundo multitud de personal de salud arriesgando sus vidas para curar a aquellos que sufren la enfermedad. Para salvaguardar el trabajo que están llevando a cabo estos profesionales, es necesario seguir las recomendaciones sanitarias para evitar un colapso de los hospitales.