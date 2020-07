Impactante secuencia fotográfica en la que un cocodrilo despedaza a un cerdo antes de comerlo

Un fotógrafo captó la impactante secuencia en la que un cocodrilo toma con su voraz mandíbula a un cerdo pequeño y lo lanza por el aire varias veces hasta que finalmente lo devora.

Un cerdo es devorado por un hambriento cocodrilo en el patio trasero de una casa en Australia. Fotos: mediadrumimages / AdamBritton / @ adambrittoncroc

Y las imágenes no son mera casualidad, el animal es su mascota exótica y la tiene en el jardín trasero de su casa.

Dicha mascota frecuentemente es alimentada de esta forma y ahora su dueño, llamado Adam Britton de 49 años, captó toda la escena desde que atrapa hasta que traga por completo al pequeño chancho.

En la serie de fotografías se ve cómo el reptil captura con su boca al cerdo –ya estaba muerto- y comienza a lanzarlo de un lugar a otro para desgarrar su carne.

Smaug –así el nombre del cocodrilo en homenaje al dragón de ‘The Hobbit’- tardó cerca de 50 minutos en ingerir toda su presa, pero luego quedó satisfecho por un largo tiempo: “Cuando miras el tamaño del estómago del cocodrilo y el tamaño del cerdo salvaje, no quedaba mucho espacio. No comió nada durante casi tres semanas después de eso”, confirmó Britton.