Histórica fábrica de Coca Cola fundada en 1912 cerrará sus puertas el 10 de julio

Una hist\u00f3rica operaci\u00f3n vinculada a Coca-Cola cerrar\u00e1 definitivamente sus puertas el pr\u00f3ximo 10 de julio de 2026. La medida pondr\u00e1 fin a una presencia industrial y log\u00edstica iniciada en 1912, que atraves\u00f3 m\u00e1s de un siglo de cambios en la producci\u00f3n y distribuci\u00f3n de bebidas. El establecimiento es operado por Reyes Coca-Cola Bottling, una embotelladora y distribuidora regional del sistema Coca-Cola. La empresa confirm\u00f3 que trasladar\u00e1 las actividades a otras instalaciones y que el cierre afectar\u00e1 a 85 empleados. La unidad est\u00e1 ubicada en Ventura, California, Estados Unidos. La primera planta embotelladora de Coca-Cola de la ciudad abri\u00f3 en 1912 cerca de Front Street, aunque la operaci\u00f3n cambi\u00f3 de direcci\u00f3n a lo largo de las d\u00e9cadas y el establecimiento actual funcionaba recientemente como centro de distribuci\u00f3n. Cu\u00e1ndo cerrar\u00e1 la hist\u00f3rica unidad de Coca-Cola El \u00faltimo d\u00eda de operaciones est\u00e1 previsto para el viernes 10 de julio de 2026. La fecha fue comunicada mediante una notificaci\u00f3n WARN presentada el 8 de mayo ante las autoridades de California. Este tipo de aviso se utiliza para informar con anticipaci\u00f3n cierres permanentes o reducciones importantes de personal. En la presentaci\u00f3n se identific\u00f3 a Reyes Coca-Cola Bottling como la empresa responsable de la unidad y se detall\u00f3 el impacto laboral de la decisi\u00f3n. Qu\u00e9 pasar\u00e1 con los 85 trabajadores afectados La empresa inform\u00f3 que 78 de los 85 empleados ser\u00e1n reasignados a otras instalaciones de Reyes Coca-Cola Bottling. Los trabajadores restantes podr\u00e1n postularse a puestos vacantes dentro de la compa\u00f1\u00eda o en empresas vinculadas al mismo grupo. Entre los puestos alcanzados aparecen tareas de conducci\u00f3n, mantenimiento de flota, reposici\u00f3n de mercader\u00eda y desarrollo de clientes, de acuerdo con la informaci\u00f3n difundida sobre la notificaci\u00f3n laboral. Aunque la mayor parte del personal tendr\u00eda una alternativa dentro de la empresa, el traslado puede modificar distancias, horarios y rutinas familiares. Para la ciudad, adem\u00e1s, el cierre representa la p\u00e9rdida de una operaci\u00f3n asociada durante generaciones con la actividad econ\u00f3mica local. Por qu\u00e9 cerrar\u00e1 la planta despu\u00e9s de 114 a\u00f1os Reyes Coca-Cola Bottling no atribuy\u00f3 el cierre a una \u00fanica causa financiera o comercial. Un portavoz explic\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda revisa peri\u00f3dicamente sus ubicaciones, productos y servicios para sostener el crecimiento y la innovaci\u00f3n del negocio. Como resultado de esa evaluaci\u00f3n, la empresa decidi\u00f3 cerrar el centro de distribuci\u00f3n de Ventura y transferir sus operaciones a otras instalaciones del sur de California. La compa\u00f1\u00eda considera que la reorganizaci\u00f3n permitir\u00e1 mejorar su posici\u00f3n a largo plazo y la atenci\u00f3n a clientes y consumidores. Por eso, el cierre debe entenderse como una consolidaci\u00f3n operativa, no como la salida de Coca-Cola del mercado regional. Una historia que comenz\u00f3 en 1912 La relaci\u00f3n de Coca-Cola con la ciudad comenz\u00f3 cuando abri\u00f3 su primera embotelladora local en 1912. Aquella instalaci\u00f3n se encontraba cerca de Front Street y marc\u00f3 el comienzo de una presencia que se mantuvo durante 114 a\u00f1os. Con el crecimiento del negocio, la operaci\u00f3n cambi\u00f3 de ubicaci\u00f3n. En 1937 se inaugur\u00f3 una planta m\u00e1s moderna cerca de la intersecci\u00f3n de Seward Avenue y Thompson Boulevard. Una publicaci\u00f3n del Ventura County Star de 1953 reflejaba el peso que ten\u00eda la industria de bebidas en la econom\u00eda local: las operaciones de Coca-Cola y Nehi Bottling alcanzaban conjuntamente una producci\u00f3n cercana a 3.500 cajas en 23 horas. Con el tiempo, las funciones de la unidad fueron cambiando. Seg\u00fan medios locales que actualizaron la informaci\u00f3n sobre el cierre, su utilizaci\u00f3n m\u00e1s reciente era principalmente como centro de distribuci\u00f3n, aunque su historia se origin\u00f3 en la producci\u00f3n y el embotellado.