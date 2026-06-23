23 de junio de 2026 - 12:00

Histórica fábrica de Coca Cola fundada en 1912 cerrará sus puertas el 10 de julio

La operación centenaria dejará de funcionar después de 114 años. El cierre afectará a 85 trabajadores, aunque la mayoría será trasladada a otros centros.

Histórica fábrica de Coca Cola fundada en 1912 cerrará sus puertas el 10 de julio (2) Foto 1/1
Las Más leidas

Te puede interesar

Pat Munroe convenció a sus allegados de comprar acciones en una de las pocas empresas que sobreviviría a la Gran Depresión. 

Convenció a sus vecinos de comprar acciones de Coca-Cola en el siglo pasado y creó una ciudad de millonarios

Tren bala a 320 km/h: Brightline West es el proyecto para unir Los Ángeles y Las Vegas en Estados Unidos

Construirán el tren más rápido de América: irá más de 300 km/h y unirá las ciudades del oeste en 2 horas

Por Cristian Reta
Los Alpes se llenaron de árboles con la intencion de favorecer la biodiversidad, pero esto terminó provocando el efecto inverso. 

Plantaron árboles en los Alpes durante 90 años: el objetivo era protegerlos, pero destruyeron la biodiversidad

Por Cristian Reta