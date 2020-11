Hallazgo en Egipto: así era el doloroso tratamiento ginecológico utilizado en mujeres hace 4.000 años

Investigadores de la necrópolis Qubbet El-Hawa descubrieron en Asuán, Egipto , un tratamiento ginecológico -el primero conocido en la historia- utilizado en mujeres. Estaba en la tumba de la momia de Sattjeni, quien tenía apenas 30 años al momento de morir hace unos 4.000 años.

Tras el sorprendente hallazgo, los antropólogos físicos analizaron los restos de la difunta y descubrieron que había sufrido una fractura en la pelvis como consecuencia de una caída, una lesión que no fue mortal, pero que sí le tuvo que causar intensos dolores.

Si bien en un principio los especialistas pensaron que era una suerte de ofrenda religiosa, en realidad ese extraño cuenco cerámico quemado fue un remedio ginecológico de la época. Se trata de una especie de tratamiento paliativo realizado por fumigación, es decir, que se usaba para quemar diferentes sustancias con el fin de que el humo aliviara el mal que aquejaba a Sattjeni.

“Podemos estar casi seguros de que este tipo de tratamientos los recibía la clase alta. Aunque claro, lo mismo mañana descubrimos otro enterramiento de clase más popular y es difícil poder confirmar si este tipo de tratamientos, que no son caros, o que por lo menos no incluyen sustancias muy raras, eran accesibles al resto de la población. Lo que sabemos es que el conocimiento de los tratamientos estaba en manos de lo que podríamos denominar médicos. Y esto seguro que no trabajaban con las clases bajas”, explicó Alejandro Jiménez, director del proyecto, al diario español ABC .

Otra certeza que otorgó este descubrimiento tiene que ver con que las personas que enterraron a la mujer creían que el dolor no terminaba con la muerte.

Cuenco cerámico quemado entre las piernas de la mujer - Gentileza / ABC

“Debió de padecer dolores fortísimos, consecuencia de haber recibido un golpe seco en sus partes íntimas”, aclaró Jiménez al ser contactado por El Mundo . Uno de los papiros decía “Fumiga su útero con todo lo que huela a carne asada”.

La Universidad de Jaén excava en esta necrópolis desde 2008 y se centra en las tumbas de los gobernadores de la provincia fronteriza de Egipto con Nubia durante la Dinastía XII.

Desde sus inicios, los trabajos arqueológicos de la UJA en Egipto, financiados por el Ministerio de Ciencia e Investigación, por las Fundaciones Gaselec y Palarq, el Grupo Calderón y la Asociación Española de Egiptología, cosecharon numerosos descubrimientos.