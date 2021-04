Había perdido a su hermana por Covid-19 y decidió vender su camioneta para comprar tubos de oxígeno

Un hombre cuya hermana había fallecido a raíz del coronavirus vendió su camioneta para comprar tubos de oxígeno para pacientes críticos en la India.

Shahnawaz Shaikh tomó la decisión en medio de la pandemia de coronavirus que está azotando a su país que cuentan cientos de miles de contagiados por día. De esta manera, el fundador de Unity & Dignity Foundation se convirtió en una suerte de héroe en su país.

A comienzos de 2020, cuando el coronavirus comenzaba a propagarse por el mundo, su amigo Syed Abbas Rizvi debió darle una dramática noticia: su hermana de Shaikh había contraído la enfermedad y, con muchas dificultades para respirar, fue trasladada a un hospital pero falleció en la puerta del centro médico.

Esto, debido a que había insumos para atenderla ni camas para internarla. A raíz de aquel trágico episodio es que Shaikh decidió vender su camioneta y, con el dinero, comprar uno de los insumos más importantes y que más escasean en el marco de la pandemia de coronavirus: tubos de oxígeno.

Shahnawaz Shaikh se convirtió en un héroe en su país Gentileza

El hombre compró unos 160 cilindros de oxígeno para los hospitales que más lo necesitan y consiguió ayudar a más de 4000 personas. Además, vendió otros objetos personales y consiguió 225 tubos más.

Ahora, trabaja junto a un equipo de voluntarios que controla el suministro que se adquiere y lo distribuye entre centros sanitarios de la región. “A veces se necesitan recorrer entre 80 y 90 km para llenar los cilindros. El incremento de la demanda también aumentó el costo en lo que refiere al llenado de cilindros”, explicó Shaikh a BBC.

“El año pasado solía costar 2 US$ a 2,40 US$ llenar un tubo, ahora sale 5.30 US$ a 8 US$ , pero me suelen cobrar 4 US$ porque saben que estoy asistiendo a la gente”, agregó.