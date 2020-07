Graves incendios y aceleración de deshielo por una ola excepcional de calor en Siberia

El calor excepcional y prolongado en Siberia está provocando incendios devastadores en el Ártico, y una disminución rápida de la cobertura de hielo marino a lo largo de la costa ártica rusa.

Las temperaturas en Siberia han sido más de 5 ° C por encima del promedio de enero a junio, y en junio hasta 10 ° C por encima del promedio. Se registró una temperatura de 38 ° C en la ciudad rusa de Verkhoyansk el 20 de junio. Las temperaturas en partes de Siberia la semana que comenzó el 19 de julio nuevamente alcanzaron los 30 ° C.

El calor prolongado está relacionado con un vasto sistema de presión de bloqueo y un giro persistente hacia el norte de la corriente en chorro, permitiendo que el aire caliente ingrese a la región, explica la Organización Meteorológica Mundial en un comunicado.

Sin embargo, tal calor extremo habría sido casi imposible sin la influencia del cambio climático causado por el hombre, según un rápido análisis de atribución realizado por un equipo de científicos climáticos líderes.

“El Ártico se está calentando más del doble de rápido que el promedio mundial, impactando a las poblaciones y ecosistemas locales y con repercusiones globales. “Lo que sucede en el Ártico no se queda en el Ártico. Debido a las teleconexiones, los polos influyen en el clima y las condiciones climáticas en las latitudes más bajas donde viven cientos de millones de personas “, expone la secretaria general de la OMM, Petteri Taalas.

Por segundo año consecutivo, los incendios se desatan dentro del Círculo Polar Ártico. Las imágenes de satélite han mostrado la extensión de la superficie quemada. El frente de fuego del incendio forestal ártico más activo actualmente en el norte está, a 24 de julio, sobre los 71.6N, a menos de 8 kilómetros del Océano Ártico.

Sus emisiones de carbono totales estimadas desde enero son las más altas en el registro de datos de 18 años del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copérnico, implementado por el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos de Medio Alcance (ECMWF), que monitorea la actividad del fuego y la contaminación resultante para evaluar su impacto en la atmósfera.

“La totalidad del verano de 2019 fue inusual en términos de actividad de incendios en las altas latitudes del norte y 2020 hasta ahora parece estar evolucionando de manera similar”, dijo el científico senior de CAMS Mark Parrington. “Esto sugiere que podríamos ver una intensa actividad de incendios en el Ártico en las próximas semanas, especialmente porque la temporada de incendios forestales boreal generalmente alcanza su punto máximo en julio y agosto”.

Del mismo modo, las altas temperaturas siberianas que persisten desde primavera han acelerado la retirada de hielo a lo largo de la costa rusa ártica, en particular desde finales de junio, lo que condujo a una extensión muy baja del hielo marino en los mares Laptev y Barents, según los productos operativos disponibles de la National Snow and US Ice Data Center y el Centro Nacional de Hielo de EE. UU. (NIC). La ruta del Mar del Norte parece estar casi abierta.

Por el contrario, las otras áreas de los mares árticos parecen estar cerca del promedio de 1981 a 2010 para esta época del año. Tales contrastes sirven como ejemplos destacados de las variaciones más grandes que ocurren para la extensión del hielo marino a escala regional, en comparación con el Océano Ártico en su conjunto, según los productos NSIDC / NIC.

Hay una demanda creciente de extensión de hielo marino en verano a escalas regionales, y con una mayor resolución espacial es importante diariamente para apoyar la navegación, mientras que los promedios mensuales y estacionales son más relevantes en términos climáticos.

Por lo general, la mayor parte del deshielo ocurre entre julio y septiembre, cuando se produce la extensión mínima anual del hielo marino. La extensión de hielo marino más baja registrada fue en septiembre de 2012.