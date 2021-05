Gastó 128 mil euros en un puente para que su hijo y sus amigos puedan ir a la escuela

Una mujer en China gastó un millón de yuanes - 128 mil euros- en la construcción de un puente para que su hijo y los compañeros ir a la escuela sin tener que cruzar una transitada calle.

Según los medios de Henan, Meng explicó que dicha calle está muy congestionada a esa hora de la mañana y no tiene semáforos , lo que hacía aún más peligroso cruzarla.

A esto hay que sumar que el territorio se encuentra en una zona muy baja que suele llenarse de agua y charcos cada vez que llueve.

“Tenía un aspecto lamentable. Los pies de mi hijo se pusieron blancos porque estaban empapados de agua”, recordó la mujer sobre una oportunidad que su hijo fue a la escuela en medio de una tormenta.

Según informó el sitio RT en español, la mujer no buscaba popularidad ya que ni siquiera le ha contado a su hijo que ha sido ella la responsable del puente.

“Solo he hecho lo que puedo permitirme. No puedes llevarte el dinero después de la muerte y no necesito dejar demasiado dinero para mi hijo”, afirmó Meng.