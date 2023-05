Gabriel Boric protagonizó un insólito percance: se quedó atrapado en un tobogán infantil

Estw sábado, Gabriel Boric, quien viajó a la ciudad de Punta Arenas para participar en las elecciones del Consejo Constituyente del domingo, se vio envuelto en una insólita situación en un parque infantil. El presidente de Chile decidió deslizarse por un tobogán, pero quedó momentáneamente atrapado en la salida del juego.

“Qué chistoso... Ahí va saliendo, se quedó atorado nuestro Presidente de la República. No lo puedo creer”, se la escucha comentar entre risas y burlas la mujer que grabó el video que se hizo viral en las redes sociales.

Boric decidió aventurarse en el tobogán instalado en una plaza junto a la Costanera, frente al Estrecho de Magallanes. Sin embargo, al intentar salir, se encontró con dificultades para liberarse. Para superar el atasco, tuvo que emplear fuerza y realizar una serie de movimientos con su cuerpo.

“Después de diez minutos de atorado en el tobogán, y de romperlo, salió nuestro Presidente”, añadió la misma mujer que grabó el video.

Según le informaron fuentes de la Presidencia a Radio Bío Bío, el mandatario gozaba de un día libre junto a su familia antes de formar parte este domingo de la elección de los 50 consejeros constitucionales que analizarán la propuesta de la nueva Carta Magna para el país.

Boric arribó el jueves pasado a Punta Arenas, ubicado en el sur de Chile, es su ciudad natal y es donde mantiene su domicilio electoral.

Más de 15 millones de ciudadanos tienen la posibilidad de ejercer su derecho al voto en lo que representa el segundo intento de modificar la Constitución legada por la dictadura de Augusto Pinochet. El intento previo resultó en fracaso cuando el texto propuesto por 155 convencionales fue mayoritariamente rechazado en el Plebiscito del 4 de septiembre del año pasado.

“Creo que en nuestro país hace mucho tiempo que hay una necesidad de adecuar las normas que nos rigen a los tiempos que vivimos y creo que el pueblo de Chile mayoritariamente se ha pronunciado en esa dirección”, dijo el presidente al llegar a la región de Magallanes.

Y añadió: “Ahora decidirá quiénes van a ejercer el proceso Constituyente. No me corresponde, por la veda electoral, referirme a la contingencia política específica, pero yo confío profundamente en la sabiduría democrática del pueblo de Chile y no me cabe ninguna duda que vamos a tener una jornada ejemplar, en términos tanto de participación como de profundización democrática”.