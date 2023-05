Fracaso electoral de Chilavert en Paraguay: no llegó al 1% en las presidenciales

José Luis Chilavert tuvo un rotundo fracaso en su intento de ser presidente de Paraguay. En las elecciones que se desarrollaron este domingo, Chila apenas contaba el 0,8% de los votos con poco más del 8o% de las mesas escrutadas.

Bajo el lema “Orgulloso de ser Paraguayo” el exarquero de Vélez se postuló por el Partido de la Juventud Fuerza Joven, con Sofía Clara Scheid, una experta en educación, como candidata a vicepresidente. Lamentablemente para el exjugador sus propuestas no generaron efecto positivo en el electorado.

Los votos obtenidos por el Partido de la Juventud Fuerza Joven. Foto: Twitter/@porquetendencia

Chilavert, de 57 años y de gran parte de su carrera en Argentina, llegó hasta su lugar de votación pasadas las 10 de su país. El Chila realizó la fila como los otros electores, sin ninguna comitiva por detrás, según informó el medio Última Hora.

Luego de emitir su sufragio, el exarquero de la selección paraguaya de fútbol y candidato presidencial por el Partido de la Juventud instó a los ciudadanos a que participen de la contienda electoral. “Fuerza compatriotas, vayan a votar, éxitos”, publicó el exjugador en su cuenta de Twitter.

Chilavert entre los votantes antes de dar su sufragio. Foto: Twitter/@JoseLChilavert_

Según los datos difundidos por el Trep, organismo que se encarga de difundir los datos, a Chila lo votaron 19.026 paraguayos. Aun así, el postulante del oficialista Partido Colorado, Santi Peña, sumaba 1.062.409 votos. Segundo, el candidato de la principal coalición opositora, Efraín Alegre, sumaba 673.531.

Este no es el primer fracaso electoral de Chilavert, si recordamos que el exarquero fue candidato a vocal de Vélez por la lista Unidad Velezana, en 2014. Aunque Chila fue la cara visible, ya que por antigüedad no podía ser postulante a presidente, el hincha del Fortín prefirió a Raúl Gámez, que obtuvo el 65% de los votos contra el 35% del ex jugador.