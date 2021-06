Firme campaña en las redes para que rescaten a dos perros que cayeron en el enorme socavón de México

Los habitantes del municipio de Juan C. Bonilla, se llevaron un enorme susto el sábado pasado cuando en el estado mexicano de Puebla se produjo un socavón gigante que, hasta el momento, alcanza un diámetro de más de 60 metros y 20 metros de profundidad.

Más allá de que la noticia de este enorme fenómeno ha colmado la atención del país azteca, hubo otra que llamó aún más la atención. Es que dos perros, llamados Spay y Spike, cayeron dentro del socavón y tras horas angustiantes un drone logró captar que están con vida refugiándose en las orillas.

Los dos perros que cayeron al socavón están con vidas y los usuarios piden que sean rescatados, Twitter

Fue entonces que en las redes comenzó una enorme campaña para pedir que el gobierno los ayude a salir de ahí adentro para que puedan salvarse. Por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afirmó que se está analizando el rescate ambos canes.

Asimismo informó también que muchos especialistas estudian la situación para evitar tragedias humanas, ya que no sería una tarea sencilla lograrlo. “Mientras no haya seguridad no se rescatarán a los perros. Veo con respeto todas las muestras de amor hacia los animales y de exigencia y yo me conmuevo”, continuó Barbosa.

Sin embargo, aseguró que a pesar de que las condiciones son de riesgo y con todas las precauciones, de igual modo se han estado alimentado a los animales, con agua y alimentos sólidos, para mantenerlos con vida.

Dos perros en peligro

El pasado 7 de junio, una mujer alertó a la Unidad de Rescate y Soporte Vital Animal (Ursva) de que su perro Spay, de 8 meses, y otro más habían caído al socavón de Santa María Zacatepec.

Días después, a través de un video que circula por redes sociales y que fue tomado por un drone, se pudo observar que ambos perros están en el fondo del socavón.

Según la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, el pozo que se generó en terrenos de cultivo podría ser resultado de una falla geológica y de variaciones hídricas en el suelo y subsuelo.