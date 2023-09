Fingió su muerte, escapó a Grecia y lo encontraron 10 años después gracias a un programa de televisión

Una mujer localizó en Grecia a su ex esposo, quien había fingido su muerte hace 10 años. En un primer momento, tras no encontrar registros de su paradero ni sus restos, el hombre fue denunciado como desaparecido. Con el paso de los años, se presumió su deceso. Ahora, un programa italiano dio con el individuo caminando despreocupadamente por las calles del vecino país europeo.

Adamo Guerra, residente de la región de Romaña, escribió una breve carta de sucidio en julio del 2013, la cual remitió a sus padres. “No tengo muchas palabras, lamentablemente siempre me ha ido mal y ahora ha llegado el momento de poner fin a todo. Intentaré hacer bien al menos este último paso para evitar el dolor de un funeral”, redactó con una impresión de preocupación hacia sus familiares que volvería a recuperar en las próximas líneas.

“Les pido una cosa importante: ayuden a Raffaella y a las niñas, ya que yo no logré hacerlo”, concluyó. Tras dejar la nota, el hombre se fue en su auto hasta el puerto de Ancona -lugar en el que fue encontrado por la Policía- y el día nueve de ese mismo mes partió en barco a la localidad griega de Patras.

La Fiscalía comenzó una investigación para dar con su paradero que concluyó en 2015 con la hipótesis de “desaparición voluntaria”. Su familia aceptó como triste verdad que el hombre había muerto arrojándose al mar. Según el medio italiano Corriere della Sera, el motivo del presunto suicidio fue que “había contraído una deuda con gente peligrosa”.

Guerra, actualmente de 55 años de edad, habría desaparecido tras contraer "una deuda con gente peligrosa”. Foto: Facebook

Por esta razón, algunos años después su mujer comenzó a realizar los trámites de divorcio sin saber que estos serían la clave de su hallazgo.

En el programa de la televisión pública italiana “Quién lo ha visto”, la mujer reveló que su abogado le informó que el hombre de 55 años “no estaba desaparecido”. “[Me dijo] que estaba vivo y que habían solicitado su inscripción en el registro de ciudadanos italianos residentes en exterior en febrero de 2022 como residente en Grecia” explicó.

Tras recibir la noticia, la mujer acudió al ciclo televisivo para pedir ayuda. Y así fue. Los camarógrafos captaron a Guerra en ese país y al italiano no le quedó otra opción que confirmar su identidad. No obstante, les rogó que pretendieran que no lo habían encontrado.

Ante las cámaras del canal, Raffaella mostró su enojo por la decisión que tomó su ex esposo: “10 años es mucho tiempo, la cabeza siempre está ahí porque siempre tienes esperanza”. “Cuando te llaman y te dicen que una persona ha desaparecido entras en un túnel en el que no ves el final. Para mí él no es ni hombre ni padre. Ha sido abuelo y ni siquiera lo sabe”, concluyó.

