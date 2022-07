Explotó una garrafa de gas en una cárcel de Bolivia: hay 15 muertos y varios heridos

Una garrafa de gas explotó en el penal San Sebastián, el cual está ubicado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. El incidente provocó la muerte de 15 presos y decenas de heridos con quemaduras de gravedad en distintas partes del cuerpo. Personal policial trabaja en la zona del hecho.

Entre los heridos habrían personas con quemaduras de primer y segundo grado en extremidades superiores e inferiores, rostro y tórax.

Personal de bomberos atendiendo a una de las víctimas de la explosión.

La explosión sucedió en la mañana en el sector de la cocina, en medio del horario de visita. Varios familiares fueron testigos del estallido que les provocó intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Un familiar de uno de los presos, detalló la situación: “Una pena, no había cómo socorrerlos, no había botiquín, no había cómo apagar el fuego, no había nada, los propios presos se han subido a los techos e hicieron una cadena para apagar el fuego”, explicó.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud donde reciben la atención médica adecuada para las quemaduras, detalla A24.

Los mismos presos trataron de apagar el incendio pero no fue posible, por lo que tuvieron que recurrir a los bomberos.

Según lo que explicaron los bomberos en la cocina intentaron prender un horno que tenía la manguera con una fuga de gas lo que ocasionó el incendio.