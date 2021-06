Estuvo 305 días enfermo de covid, atravesó 7 internaciones y le organizaron 5 funerales

Un jubilado de 72 años estuvo enfermo de coronavirus durante 305 días, lo que para la ciencia se considera, hasta ahora, como el caso más largo documentado desde el inicio de la pandemia.

Este suceso tuvo lugar en el Reino Unido, luego de que Dave Smith, oriundo de Bristol, Inglaterra diera positivo en más de 40 pruebas PCR y haber sido hospitalizado en siete ocasiones. Hoy está recuperado y puede contar su traumática historia, en la que en 5 oportunidades creyeron que se enfrentaba a una muerte inminente.

Smith tenía el sistema inmunológico debilitado antes de que fuera hospitalizado por primera vez, en mayo de 2020, tras presentar un cuadro de tos y fiebre. Sin embargo, los médicos estiman que el paciente pudo haberse infectado algunas semanas antes del primer test que le dio positivo.

Extraño caso

La primera vez que fue internado recibió el alta a los ocho días. Sin embargo, nunca terminaba de mejorar del todo y volvía mostrar disnea (falta de aire), sumado a que sufrió deterioros agudos intercalados asociados con la fiebre.

Esos síntomas persistentes requirieron de nuevos ingresos al hospital en agosto, septiembre, octubre y diciembre. Y fue durante el último mes de año que suspendieron un tratamiento con el antiviral Remdesivir porque no estaba dando los resultados esperados, según informó The Guardian.

Pero gracias a un cóctel de dos anticuerpos diseñados en laboratorio, por la firma biotecnológica estadounidense Regeneron fue que Smith se terminó de curar 45 días más tarde, revelaron los investigadores de la Universidad Bristol.

Dave Smith estuvo 7 veces internado con coronavirus en el Reino Unido. Clarín

Se trata justamente del mismo medicamento que todavía no fue aprobado para uso clínico en Reino Unido, que sin embargo fue empleado para el expresidente de EE.UU., Donald Trump.

El calvario de Dave Smith

“Cada vez que me iba mal, me iba muy mal: hasta las puertas de la muerte. Mi mujer Lynda me empezó a organizar el funeral cinco veces”, relató a la distancia Smith en una entrevista al periódico británico.

Dave Smith ya se encuentra casi recuperado, a pesar de algunas secuelas luego de diez meses enfermo. Clarín

Con todo el calvario atravesado, hasta se animó a poner un toque de humor tras la dramática situación que vivió durante 10 meses: “Incluso llamé a toda la familia para hacer las paces. Ahora desearía haber mantenido la boca cerrada”, relató sobre su despedida por Skype.

Un caso de estudio científico

El caso de Dave Smith atrajo la atención del mundo científico, al punto de que un grupo de peritos británicos llevó a cabo una evaluación del virus en su organismo.

En una publicación del portal medRxiv.org llegaron a calificar el caso como “la infección persistente más larga registrada en la literatura hasta hoy”.

Además, señalaron que el virus experimentó mutaciones durante los 10 meses que Smith se encontraba enfermo, y alertan que se puedan dar casos similares en pacientes con su sistema inmunológico comprometido.