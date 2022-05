España: un proyecto puede transformar en ley la licencia por dolores menstruales

El gobierno español lanzó una propuesta por la que se transformaría en el primer país europeo en reconocer licencias menstruales para mujeres.

La iniciativa propone conceder a las trabajadoras con dolores menstruales tres días de licencia opcional al mes, con dos días más en casos excepcionales. El borrador del proyecto se filtró desde el Consejo de Ministros y se prevé que se debata el próximo martes.

Por lo pronto no hay mayores especificaciones, por ejemplo si la licencia sería remunerada o no, o si se ofrecería en forma de horas flexibles que las empleadas tendrían que recuperar en un plazo determinado.

Esto está inmerso dentro de la nueva ley española del aborto y de derechos sexuales, que permitirá a las jóvenes a partir de 16 años interrumpir su embarazo sin permiso de los padres y contempla esas “bajas menstruales” para las mujeres que tengan reglas dolorosas, detalló Clarín.

José Luis Escrivá, ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aseguró que la idea está en etapa de borrador y que por el momento solo se estaba discutiendo puertas adentro del gobierno.

Según se informó desde dicho ministerio a The Associated Press, el proyecto no se filtró desde el Consejo de Ministros y la propuesta puede sufrir revisiones. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, propuso en marzo la idea de conceder algún tipo de licencia menstrual.

“Es importante aclarar qué es una regla dolorosa’', comentó a El Periódico. “No estamos hablando de una leve incomodidad, sino de síntomas graves como diarreas, cefaleas fuertes, fiebre’', añadió.

Aunque un puñado de empresas privadas de toda Europa han adoptado políticas sobre el período femenino, la promulgación de un enfoque nacional convertiría a España en un país pionero en Europa. En algunas partes de Asia, desde Japón hasta Corea del Sur, existen desde hace tiempo normas sobre licencias menstruales, aunque se ha debatido hasta qué punto se utilizan.