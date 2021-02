Estados Unidos: policías esposaron y rociaron con gas pimienta a una nena negra de 9 años

La policía de Estados Unidos está envuelta en un nuevo escándalo por el uso excesivo de la violencia contra una persona afroamericana, en esta caso una nena de 9 años, a la que arrestaron aplicando medidas extremas y luego rociaron con gas pimienta.

El brutal procedimiento ocurrió en la ciudad de Rochester, en el noreste de Estados Unidos, el pasado 29 de enero. Según la versión aportada por los propios uniformados, llegaron a una vivienda luego de un llamado que alertaba que una menor con trastorno mental había intentado asesinar a su madre y luego quitarse la vida, pero que finalmente había huido del lugar.

A partir de ese intento de escape, los uniformados montaron un operativo que terminó en la captura de la pequeña, quien fue arrojada al piso y esposada. Luego la introdujeron en una patrulla, mientras la amenazaban con arrojarle gas pimienta, situación que ocurrió minutos después .

Las imágenes del arresto fueron grabadas y difundidas por la propia policía, y el fuerte contenido provocó una ola de críticas por el uso excesivo de la fuerza contra una niña. Uno de los momentos más desagradables fue cuando la pequeña gritó por sus padres y un uniformado le respondió “Te estás comportando como una niña”. La nena le contestó “¡Soy una niña!”.

La propia fuerza de seguridad aseguró que tras el arresto, la menor fue llevada a un hospital. Curiosamente la nena recibió el alta poco después de ingresar al nosocomio.

Cynthia Herriot-Sullivan, jefa del Departamento de Policía de Rochester, aseguró en una conferencia de prensa que lo ocurrido era algo “inaceptable”: “No voy a pararme aquí y decirles que el rociar con gas pimienta a una menor está bien, porque no lo está. Eso no representa a nuestro departamento de Policía y vamos a hacer el trabajo que tengamos que hacer para que esto no suceda más”, dijo la mujer.