Estados Unidos: policías esposaron y amenazaron con pegarle a un nene negro de 5 años que se había escapado de la escuela

Un nuevo caso de violencia policial llena de zozobra a la sociedad estadounidense y a la comunidad internacional, luego de que las imágenes de un grupo de oficiales agreden verbalmente a un menor negro se viralizaran en las redes días atrás.

El hecho ocurrió en el condado de Montgomery en Maryland , en enero del año pasado, pero la grabación del incidente se dio a conocer la semana pasada despertando fuertes críticas.

El video fue registrado por la cámara personal de un oficial, quien acudió con otros uniformados al llamado que se originó en una escuela. Allí, las autoridades denunciaban que un nene de 5 años había abandonado la institución y no quería regresar.

Debido a esto, los policías en cuestión patrullaron la zona y hallaron al pequeño cerca de la escuela. Pero cuando lo ‘capturaron’, comenzaron a gritarle y a realizar amenazas en un claro ejemplo de violencia hacia el menor.

En el video puede escucharse cómo una pareja de efectivos –mujer y hombre- le recriminan al nene haberse escapado y lo tratan de “pequeña bestia” y “pequeña cosa violenta”. Luego lo amenazan con posibles golpes y le desean que su mamá le pegue al ir a buscarlo.

No conformes, el niño fue trasladado y cuando llegaron a destino su progenitora lo esperaba para sumarse a los retos. Ante la mujer, los uniformados continúan con su reprimenda y sacaron las esposas, que luego se las colocaron mientras le decían “Son para personas que no quieren escuchar y no saben cómo actuar”.

Tras viralizarse las imágenes, distintos grupos de protección de menores y contra la violencia policial manifestaron su repudio en las redes. Will Jawando, miembro del consejo del condado de Montgomery, compartió un comunicado en Twitter para expresar su consternación: “Vi con horror cómo, lo que solo se puede describir como una pesadilla, se desarrolló durante casi una hora”.

En tanto, cientos de usuarios pidieron el apartamiento de los policías involucrados. No obstante, desde el Departamento de Policía informaron que se llevan adelante investigaciones pero aclararon que las personas involucradas continúan en sus puestos.