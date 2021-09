Espectadores denunciaron una violación en un reality de famosos brasileño

Denunciaron que una de las participantes de un reality brasileño fue violada dentro de la casa donde se graba el programa. Se trata de una suerte de Gran Hermano rural que transcurre en una granja.

Según informó 20 Minutos, la víctima, Dayane Mello, dijo que fue abusada por el cantante Nego do Borel. Tras el hecho, el supuesto autor de la violación fue expulsado de la casa.

Lo curioso del caso es que la víctima no recuerda nada de lo sucedido, ya que estaba bajo los efectos del alcohol cuando sucedieron los hechos.

Sin embargo, el público del show denunció en redes sociales los hechos subiendo fragmentos de vídeos grabados tras la segunda fiesta del programa.

Aunque las grabaciones no son del todo claras, los denunciantes aseguran ver a Nego do Borel en la cama con Dayane, quien no reaccionaba porque estaba inconsciente. Hay sonidos que parecen gemidos y murmullos de la modelo.

El equipo legal de Dayane Mello además acusó al programa y a la productora de querer pasar por encima de los hechos, haciendo un discurso que hacía que la modelo en lugar de víctima pareciera “la villana”.

“Se escondieron de la vista del público varias veces en que Dayane le dijo [supuestamente a Nego do Borel] que se detuviera, que no podía y no quería. No mostraron los discursos repugnantes del participante diciendo que necesitaba concentración para que su órgano íntimo estuviera lo suficientemente rígido para realizar actos sexuales”, subrayó la abogada de la modelo en un comunicado.