España: un grupo de familias denuncia que sus hijos son víctimas de ‘criptosectas’

Un grupo de familias españolas han tomado la iniciativa para denunciar lo que consideran una criptosecta. Se trata de del pedido de cese de actividades para IM Academy, una organización que promete “empoderar a las personas construyendo vidas mejores”, pero que está acusada de cooptar personas a través de prácticas sectarias u coercitivas.

Se trata de tres familias que representan a otras 2 mil, las que no quieren figurar públicamente debido al temor que sienten de que sus hijos –que abandonaron casa tras enfrentarse al rechazo de sus familias- los reconozcan y se agrave el conflicto.

Según lo detalló el portal 20minutos, una de las denunciantes que no quiso revelar su identidad, aseguró que presentaron 91.500 firmas en el Ministerio de Justicia para exigir que se prohíba esta “supuesta ‘academia’”. En concreto, la mujer aseguró presentó las firmas contó cómo intenta recuperar a su hijo adolescente de 16 años luego de que cayera en manos de dicha secta: asegura que no lo ve desde hace 6 meses y afirma que lo “captaron” en “un evento en un hotel de Madrid”. “Le engancharon por la calle, le invitaron al evento y de ahí volvió flipado”.

“De vez en cuando me llama y algún día le he visto, pero no sé dónde vive ni en qué condiciones, me imagino que estará malcomiendo y malviviendo”, detalló la mujer oriunda de Madrid para dar cuenta de lo difícil que es para ella contactar a su hijo. En todos los casos, los jóvenes han abandonado los estudios obligatorios, pues han dejado de acudir a sus respectivos institutos.

Entre los argumentos más utilizados por quienes están atrapados en las ideologías de estos grupos, uno es el que dice: “Pensé que no era mala idea apuntarlo a una academia. Mejor ahí que por la calle haciendo botellón”. Pero ante las primeras evidencias de efectos perjudiciales, el hombre decidió no pagarle más la ‘capacitación’ de dicha academia.

El resultado de esto fue que el adolescente abandonó su hogar: “Cuando le dijimos que no se lo pagábamos, metió ropa en una mochila y se fue de casa”. Esto pasó hace dos meses y desde entonces no saben nada de él, salvo contadas y escuetas llamadas a su madre para decirle simplemente “estoy bien”.

Una ‘fiesta’ de la que volvieron con sarna y hambre

Según lo informó el mismo portal, las tres familias mencionan el acto multitudinario que reunió en el pabellón municipal de Badalona a unas 9.000 personas a principios de abril. Los padres que exigen medidas a las autoridades aseguraron que de dicho evento los adolescentes llegaron “destrozados, con sarna y famélicos. Fue desolador. Convivieron durante una semana 50 adolescentes en un alquiler vacacional para ocho personas, con cuatro dormitorios y dos baños”.

Los padres quieren recuperar a sus hijos

Las familias que piden por sus hijos aseguran que las acciones que están llevando adelante no son por dinero, sino para recuperar a las personas cercanas que han caído presas de estas organizaciones: “El dinero me da igual, quiero que me devuelvan a mi hijo y a los hijos de los compañeros”, asegura una mujer cuyo hijo fue “captado cuando era menor”, pero ahora ya ha cumplido los 18 años.

Además del cierre preventivo de IM Academy, reclaman una “ley que regule las manipulaciones coercitivas. ¿Cómo es posible que en España no haya una ley que regule las persuasiones coercitivas? Si hubiera hijos de políticos metidos, habría una ley. Tampoco existe un listado de grupos coercitivos, como sí hay en otros países. Las criptomonedas son la heroína del siglo XXI”, aseguró la misma persona.