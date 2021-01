Escándalo en España: obligaron a futbolistas a asistir a un partido en medio del temporal de nieve

Los futbolistas del Getafe vivieron una situación particular momentos antes de enfrentarse al Elche por la decimoséptima jornada de la Liga Santander. Ocurre que este fin de semana, el temporal Filomena azotó la capital española de Madrid y afectó a miles de ciudadanos que no contaban con esa cantidad de nieve.

“Nos obligaron a despegar en un aeropuerto congelado. Tienen que pensar que los futbolistas somos seres humanos, no un espectáculo. Hemos venido al estadio con la carretera llena de nieve. Hay que mirar por la seguridad de la gente. También tenemos familias”, denunció el arquero del Real Madrid Tibauth Courtois tras el empate ante el Osasuna 0-0 en Pamplona.

Con el correr de las horas se fueron sumando las quejas de otros futbolistas del mismo equipo, quienes tenían que viajar de Madrid a Elche para jugar contra el equipo de la ciudad el domingo y que no pudieron hacerlo por las malas condiciones climáticas, informó Infobae.

Portillo, Cabaco, Olivera, Cucho Hernández y el capitán Djené Dakoman compartieron unas imágenes en sus redes sociales donde se los veía tratando de desatascar autos varados en medio de la nieve.

“Intentando llegar a la concentración para jugar”, escribió el defensor español Mathias Olivera en una historia de Instagram en la que se veía cómo empujaban el vehículo que les envió La Liga.

“Nosotros nos arreglamos y mañana jugamos”, ironizó Erick Cabaco al mismo tiempo que compartió otro video en el que aparecía el capitán Djené Dakoman Ortega quitando la nieve del camino con una pala.

En una conversación con Cadena Cope el presidente del Getafe Ángel Torres había expresado: “No tenemos con qué viajar. Si encima hay diez grados bajo cero esta noche, igual hasta mañana no salen vuelos. Llevamos tres días sin entrenar. Hay que tomar una decisión. No se puede obligar. Habrá que suspender lo que haya que suspender. No tengo interés en que se suspenda, pero no podemos jugarnos la vida”.

Pero sus palabras fueron ignoradas y el partido se jugó igual. Otras de las voces que se sumó a la catarata de críticas fue la de Zinedine Zidane, quien se expresó después del duelo contra el Osasuna.