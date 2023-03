Escándalo en Colombia: el hijo de Petro es acusado de recibir dinero narco para la campaña de su padre

El diputado Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue acusado por su exesposa, Day Vásquez, de haber recibido dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias “El hombre Marlboro”, para la campaña presidencial de su padre que sin embargo nunca llegó a ese destino.

Vásquez aseguró en una entrevista con la revista Semana que “El hombre Marlboro” le entregó al hijo de Petro, diputado en la Asamblea del departamento caribeño del Atlántico (norte), “más de 600 millones de pesos (unos 124.700 dólares de hoy) para la campaña del papá”. “Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros”, añadió la mujer, que mencionó que Nicolás Petro también recibió 200 millones de pesos (unos 41.500 dólares) del empresario Alfonso “Turco” Hilsaca que tampoco fueron a dar a la campaña.

Las acusaciones se conocen horas después de que el presidente Petro publicara un comunicado en el que pide a la Fiscalía que investigue a su hermano Juan Fernando y a Nicolás, que es su hijo mayor, sin dar mayores detalles. Petro hizo referencia a supuestas reuniones en cárceles donde, según algunas versiones, personas de su entorno estarían haciéndose pasar por miembros del gobierno para contactar a criminales y ofrecerles su inclusión en el programa de “paz total” a cambio de dinero, una sospecha que recae en su hermano pero a la que no ha sido vinculado su hijo.

El hijo del mandatario aseguró por su parte en un comunicado que, contrario a lo que afirma su exesposa, no ha tenido trato ni con “El hombre Marlboro” ni con el “Turco” Hilasca, personas a las que dijo no conocer. Nicolás Petro agregó que no ha “recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente” de estas personas, por lo que solicitó “una investigación para esclarecimiento y protección de mi honra y buen nombre”.