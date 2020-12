Escándalo en Chile: Piñera paseó por la playa sin barbijo, se sacó selfies y dijo que se autodenunciará

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se convirtió en el foco de las críticas debido a una caminata que realizó por la playa de Cachagua , en la región de Valparaíso, ya que se acercó a saludar a las personas sin usar el tapaboca que evita contagios de coronavirus .

El incómodo momento se registró el sábado en la localidad ubicada en la zona de Zapallar. Una de las selfies fue subida a Instagram por una de las personas que estuvo con el jefe de Estado chileno, dejando en evidencia que él no utilizaba mascarilla y no respetaba la distancia social para evitar contagios de Covid-19.

Al viralizarse las fotografías, estallaron las críticas contra Piñera. Pero para bajar la espuma, él mismo aclaró lo sucedido.

“Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”, comenzó su breve relato Piñera en Instagram.

“Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”, lamentó el presidente chileno.

“Los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos”, añadió Piñera.

El pedido de disculpas de Piñera vía Instagram Stories. / Gentileza

El vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, se manifestó preocupado porque la primera autoridad de la nación entregue una señal “contradictoria” a la ciudadanía.

“Nos preocupa mucho. Es una señal contradictoria pues lo que hacemos en el diario vivir es lo que la comunidad interpretará como lo que debe o no hacer. Por eso llamamos a las autoridades de gobierno a evitar realizar actitudes inseguras tanto para la salud de ellos como de la comunidad”, declaró, según lo informado por Biobiochile.cl .

En tanto, el ministro secretario general Jaime Bellolio detalló que Piñera se autodenunciará por lo ocurrido con el tapaboca.

“Él (Piñera) tomó la decisión y ya tomó contacto con la autoridad de la Seremi de Salud y eso va a ocurrir en las próximas horas. Él va a hacer esa autodenuncia”, dijo a Cooperativa.cl.

“Esta es una falta administrativa sin perjuicio de que no estaban fiscalizando ahí mismo por parte de la Seremi, entonces él va a ingresar ese escrito de autodenuncia, que se podría llamar, frente a la autoridad administrativa”, señaló Bellolio.

“Creo que también es importante volver a recalcar las medidas de autocuidado que nosotros hemos ido impulsando como Gobierno porque ese mismo día, allí en la playa, la mayor parte de las personas estaba sin mascarilla, advirtió el funcionario chileno.