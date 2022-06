Escándalo electoral en Colombia: a días del ballotaje, se filtraron registros de difamación y amenazas de muerte

A falta de 10 días para la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, que se cumplirán el próximo 19 de junio, la campaña electoral se ha empañado por la filtración de unas grabaciones de reuniones de miembros del equipo del candidato de centro-izquierda del Pacto Histórico, Gustavo Petro, así como por las denuncias de amenazas de muerte del otro aspirante, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.

Las propuestas han pasado a un segundo plano y la prensa y los principales líderes políticos del país suramericano hablan sobre la validez de las filtraciones, si se evidencia algún delito en las grabaciones y la decisión de Hernández de permanecer unas horas más en Miami debido a sus denuncias. El jueves se filtraron una serie de videos en los que se muestra a los asesores de campaña de Petro discutiendo estrategias para atacar y desacreditar a sus rivales políticos. La coalición de Petro se ha pronunciado sobre las filtraciones, cuyas grabaciones fueron reveladas por la revista Semana, y ha comparado la situación con el escándalo del Watergate de la década de 1970 en Estados Unidos.

”Están publicando simplemente la evidencia de que nos grabaron ilegalmente. ¿Quiénes? Los mismos que le entregaron grabaciones: el Gobierno. Un ‘Watergate’ que debe ser investigado por una comisión independiente”, escribió Petro en Twitter. El candidato también aseguró que Semana tiene varias horas de grabaciones y pidió que se publicaran completas, sin manipulaciones. Incluso dijo que renunciará a su postulación si se evidencia en los videos algún delito de su campaña.

Tienen todas nuestras conversaciones internas grabadas y en manos de la prensa. ¿ por qué sera que no sale nada que reafirme que vamos a volver a Colombia como Venezuela?



¿Raro no? — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2022

Hernández, en declaraciones realizadas desde Miami entre tanto, aseguró que fue advertido sobre un plan para asesinarlo con cuchillo. “Ya recibí con preocupación que están intentando matarme y esa matada no es a plomo, esa matada es a cuchillo”, aseguró. ”Resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme y hay que entrar. Ahí me ponen a cuatro o cinco (guardespaldas) para que me protejan, pero cuando son 500 empujando... Me están diciendo que me van a apuñalar”, afirmó.

Hernández asistió a entrevistas con los medios y a una reunión con líderes empresariales colombianos en Miami, donde dijo que cancelará los eventos públicos de campaña hasta el 19 de junio porque está seguro de que “su vida corre peligro”. También manifestó no saber cuándo regresaría al país, aunque luego confirmó que el próximo sábado estará en Colombia. Las encuestas más recientes muestran un empate técnico entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, en medio de una de las campañas más polarizadas que ha visto el país en décadas.

Hernández, de 77 años y quien se define como un candidato independiente, ha recibido el apoyo de importantes líderes del partido oficialista Centro Democrático, así como del excandidato presidencial derrotado en primera vuelta Federico Gutiérrez. Sus promesas electorales incluyen acabar con la corrupción, proporcionar narcóticos gratis a los drogadictos, llevar a todos los colombianos a conocer el mar, y respaldar el acuerdo de paz (al que se opuso en su momento) de 2016 firmado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC.

Petro, de 62 años y cuya experiencia incluye su paso por el Senado de Colombia y la Alcaldía de Bogotá, aspira por tercera vez a la Presidencia. El exalcalde de Bogotá, quien fue militante de la exguerrilla del M-19 cuya desmovilización fue clave para que en Colombia se creara la Constitución de 1991, apoya la implementación del acuerdo de paz y ha prometido trabajar para reducir la desigualdad, el hambre y la pobreza.

Petro ganó la primera vuelta al lograr 8,5 millones de votos equivalentes al 40,3% de la votación. Hernández, por su parte, tuvo 5,9 millones de votos que se traducen en el 28,1%, con lo que avanzó a la segunda vuelta.