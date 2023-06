Es abuela, trabaja como dama de compañía y gana 18.000 dólares por cita: “A mis hijos no les gusta”

Una mujer de 54 años que trabaja como dama de compañía asegura que gana 18 mil dólares por cita. Sila Star vive en Florida, Estados Unidos, trabaja como escort desde hace más de 25 años pese al rechazo de su familia.

Con las guanacias económicas que ha tenido a lo largo de los años, Star se ha sometido a una serie de cirugías estéticas para cambiar su cuerpo y tener una figura más voluptuosa.

Sila Star - Foto @sexysilastar

“Es importante gastar mucho en mi apariencia, necesito mantener mi apariencia y mi juventud para mi carrera”, explicó la mujer. En total, ha gastado cerca de 150 mil dólares y tiene un gasto mensual de entre 20 y 25 mil dólares en ropa de diseñador.

“Mis hijos odian que sea una acompañante, pero ellos no pagan las cuentas”, explicó la mujer a Daily Mail. “Como a mis hijos no les gusta mi trabajo, trato de mantenerlo muy separado y no involucrarlos de ninguna manera o incluso hablar demasiado de eso para respetarlos”, agregó.

Sila Star - Foto @sexysilastar

“Disfruto estar soltera, soy bastante independiente y quiero hacer lo que quiero, cuando quiero. Pero a veces admito que puede ser un poco solitario, sería bueno tener un compañero, pero veremos qué pasa”, concluyó.

