Engaños y tradiciones: así capturaron a “El Mayo”, el capo narco mexicano más buscado del mundo

Ismael Zambada García, conocido como ‘El Mayo’ y líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, fue arrestado este jueves en la frontera entre México y Estados Unidos, después de pasar décadas prófugo. La detención fue confirmada por el Departamento de Justicia estadounidense.

Cayó Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los capos narcos más buscados

El capo del narcotráfico, de 76 años, fue capturado por las autoridades estadounidenses en un aeropuerto privado de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. En el mismo operativo, también fue detenido Joaquín Guzmán López, hijo del conocido narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. La confirmación llegó con la firma de Merrick Garland, el procurador general de Estados Unidos.

Engañado y capturado

Según informó The Wall Street Journal, citando a funcionarios mexicanos y estadounidenses, ‘El Mayo’ fue engañado por un alto miembro de su propio cártel.

Zambada creyó que iba a inspeccionar aeródromos clandestinos en México, pero fue trasladado en avión a El Paso bajo falsos pretextos. La operación, que había estado en preparación durante meses, fue llevada a cabo en colaboración entre la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI. Las autoridades estadounidenses habían ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su detención.

Además, The New York Times reportó que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, habría ayudado a atraer a Zambada a Estados Unidos, engañándolo para que abordara un avión privado. Aunque aún no se ha definido la fecha y el lugar del juicio de ‘El Mayo’, se espera que Guzmán López comparezca ante el Tribunal Federal de Distrito en Chicago en los próximos días.

Este arresto representa un golpe significativo para el Cártel de Sinaloa, uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad estadounidenses. En enero de 2023, Ovidio Guzmán, otro hijo de ‘El Chapo’, fue detenido y extraditado a EE.UU., donde enfrenta cargos por narcotráfico.

Además, Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, el principal sicario al servicio de los hijos de ‘El Chapo’, fue capturado en noviembre y extraditado a EE.UU. a principios de este año.

EEUU detiene a 'El Mayo' Zambada y a Joaquín Guzmán, líderes del Cartel de Sinaloa

Buscado por años

Zambada García, fundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, había mantenido un perfil bajo a pesar de su larga carrera delictiva. Su arresto se produce después de años de investigaciones intensivas y de escuchas telefónicas que casi habían llevado a su captura antes de la detención de Guzmán.

En febrero pasado, la Corte del Distrito Este de Nueva York acusó a ‘El Mayo’ de fabricación y distribución de fentanilo, así como de otros delitos relacionados con el narcotráfico.

El fiscal general Merrick B. Garland declaró que “el fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder, miembro y asociado de los cárteles responsables de envenenar nuestras comunidades rinda cuentas”.