Encontró a un niño robándole en su negocio y en vez de llamar a la Policía le preguntó por qué lo hacía

Jitendra “Jay” Singh, el dueño de una tienda llamada 7 Eleven ubicada en Toledo, Ohio, Estados Unidos, increpó en su negocio a un joven muchachito robándole. El adolescente se había guardado distintos productos en los bolsillos.”¿Querés que llame a la policía o me vas a devolver eso?”, le dijo.

Singh le insistió para que devolviera lo robado. Sin embargo, el muchacho se hizo el desentendido y sólo colocó sobre el mostrador unos paquetes de dulces, mientras ocultaba todo el botín.

Jitendra "Jay" Singh habló con los medios tras viralizarse su accionar.

Pero el comerciante sabía perfectamente lo que había sucedido y entonces miró a uno de sus empleados y le ordenó que llamara a la Policía. Fue entonces que el jovencito quebró, sacó todo lo que se había escondido en su ropa y confesó.

La respuesta del joven

Singh le hizo una pregunta concreta mirándolo a los ojos: “¿Por qué estás robando?”. Y la respuesta partió el corazón de todos: “Tengo hambre. Me lo estoy robando para mí y para mi hermano menor”.

Entonces se dirigió al niño y le dijo: “Eso que te estás llevando no es comida. Estás robando chicle y dulces. Eso es solo algo para masticar’”, dijo Singh.

Jitendra "Jay" Singh vio a través de las cámaras como el adolescente le robaba y decidió increparlo.

“Si tenés hambre, preguntame y te daré comida. Eso no es un problema”. Entonces Jay y el adolescente regresaron a los pasillos del local y agarraron de todo: pizza, sándwiches y otros productos.

“No va a hacer ninguna diferencia para mí si le doy algo de comida porque hacemos mucha comida, vendemos mucha comida”, explicó Singh a la cadena ABC.

“Es un niño pequeño y esto quedará en su historial. Va ser etiquetado como un ladrón y no va a poder hacer nada en su vida. No obtendrá un buen trabajo. Llamar a la policía no iba a resolver su problema de hambre”, agregó.

Del otro lado del mostrador, Cedric Bishop fue testigo de todo lo que pasó y decidió compartirlo en las redes, donde rápidamente se hizo viral.