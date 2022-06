Encontraron en una alcantarilla a un niño que estuvo desaparecido durante ocho días

Encontraron en una alcantarilla a un niño de 8 años que había estado ocho días extraviado. Las autoridades creen que se había escondido mientras jugaba.

Ocurrió en Oldenburg, una ciudad al Noroeste de Alemania. El chico, identificado por las autoridades únicamente como Joe, había desaparecido el 17 de junio pasado.

Los oficiales encontraron a Joe en el interior del sistema de drenaje después de que un transeúnte oyera ruidos procedentes de una tapa de alcantarilla durante la mañana del sábado.

Ante esto, el hombre llamó al servicio de emergencias y momentos después personal de rescate llegó al lugar. Según informó CNN en español, Joe fue encontrado a unos 300 metros de su casa.

Tras el rescate fue trasladado al hospital, donde fue tratado por hipotermia y deshidratación. También buscaron pistas sobre su desaparición en el sistema de drenaje.

Sin embargo, los investigadores llegaron a la conclusión que el niño se había metido a la alcantarilla mientras jugaba y había sido arrastrado a través de un canal.

“Es una suerte absoluta. Por supuesto, existía la posibilidad de que no encontráramos al niño allí. Posiblemente... si no hubiera hecho ningún ruido o si no se hubieran escuchado esos ruidos, quizá no lo hubiéramos encontrado allí”, el portavoz de la policía Stephan Klatte.