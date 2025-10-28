En vivo: así enfrenta Jamaica el destructor paso del huracán Melissa

El huracán Melissa continúa su devastador paso por el Caribe y alcanzó la categoría 5, el máximo nivel en la escala Saffir-Simpson. Este martes por la tarde, impactó en Jamaica con vientos sostenidos de 295 km/h.

Así se ve por dentro el huracán Melissa, de categoría 5: llegará a Jamaica y ya dejó cuatro muertos

Desde hace más e una década Jamaica no había sufrido el impacto directo de un huracán, y nunca antes había registrado un ciclón de categoría superior a 4. Ante esto, las autoridades adviertieron que su potencia podría arrasar la infraestructura, y ha dejado a su paso lluvias torrenciales y ráfagas devastadoras.

Hasta el momento, la tormenta ha provocado siete muertes en el Caribe : tres en Jamaica, tres en Haití y una en la República Dominicana, donde otra persona continúa desaparecida.

Por su parte, la Cruz Roja estima que el huracán afectará directamente a al menos 1.5 millones de jamaiquinos . Al menos tres personas murieron por la caída de árboles durante los preparativos para protegerse de la tormenta.

El Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, ha utilizado la red social X para notificar sobre la situación actual.

Fotografía de árboles caídos en una carretera debido al paso del huracán Melissa este martes, en Kingston (Jamaica). El potente huracán Melissa tocó tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora (185 millas), lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.

Comentó que el sitio web de ayuda para el huracán Melissa "ya está operativo".

A través de la página se puede acceder a las últimas noticas en tiempo real y consultar los avisos oficiales. Además, tiene habilitada una función para reportar incidentes, personas desaparecidas bloqueos de carreteras, inundaciones y daños.

Por último, se presenta la opción de “Donar ahora” , ya que la recuperacióntras las consecuencias del huracán requerirá toda la ayuda posible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AndrewHolnessJM/status/1983219947569283499&partner=&hide_thread=false The Hurricane Melissa Relief website is now operational.



Rebuilding Lives. Restoring Hope.



Hurricane Melissa is a powerful Category 5 storm posing a serious threat to the lives and livelihoods of Jamaicans. In its aftermath, recovery will take every helping hand. Together, let… pic.twitter.com/Jq3c24XvOQ — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) October 28, 2025

Continuará hacia Cuba

Después de su paso por Jamaica, se pronostica que la tormenta continúe hacia el norte y cruce el este de Cuba. Se estima que Melissa tocará tierra en la madrugada del miércoles cerca de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país.

Tras cruzar la isla, el huracán avanzará hacia el noreste, con dirección al sureste de las Bahamas y el archipiélago británico de Turks and Caicos, donde se esperan lluvias torrenciales y vientos huracanados el miércoles por la noche.