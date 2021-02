En medio de la vacunación masiva, Chile expulsó a un centenar de migrantes venezolanos ilegales

En avión y colectivos, Chile decidió expulsar a un centenar de inmigrantes ilegales, en su mayoría venezolanos. Todos habían ingresado al país vecino por la frontera irregular con Bolivia, una zona que vive una crisis migratoria sin precedentes.

El miércoles salió un vuelo desde Iquique (norte de Chile) con más de 100 personas que en su mayoría fueron expulsadas por haber ingresado de manera ilegal por pasos no habilitados y permanecer de manera irregular, de acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Los migrantes fueron expulsados en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), aunque también se utilizaron colectivos.

“Quienes ingresen a Chile de manera irregular no van a ser regularizados, no van a tener un carnet de identidad, no van a tener un documento nacional”, aclaró el ministro Delgado.

La entrada de más de un millar de extranjeros en menos de siete días generó la semana pasada tensión en la pequeña localidad chilena de Colchane, de apenas 1.700 habitantes, muchos de la etnia indígena aymara.

La ola migratoria, formada principalmente por venezolanos, provocó desabastecimientos y enfrentamientos entre autoridades y grupos de extranjeros, además del colapso del sistema sanitario por el Covid-19 , lo que obligó a instalar campamentos para mantener en cuarentena preventiva a los migrantes.

Un colombiano y un venezolano fallecieron la semana pasada debido a las extremas condiciones climáticas (mucho calor durante el día y heladas de madrugada) en el paso fronterizo entre Colchane y la localidad boliviana de Pisiga, a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar.

”La migración venezolana se ha transformado, objetivamente, en una emergencia regional. Las organizaciones internacionales señalan que hay 5 millones de venezolanos que han abandonado el país y que se encuentran en distintos países de América del Sur”, apuntó por su parte el canciller chileno Andrés Allamand.

En Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7% de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.

“Fue impactante verlos como si fueran criminales de alto calibre”, dijo a 24horas.cl Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos de Chile.

“No les dijeron sus derechos o que podrían haber accedido a un tribunal para un recurso de protección. Nos preocupa que no se respeten las instancias conseguidas a nivel internacional”, consideró.

La vacunación es solo para extranjeros residentes y/o con visa

La expulsión de los inmigrantes se conoció justo en la semana en que estalló un escándalo en Chile por presunto “turismo médico” para vacunarse contra el coronavirus.

El Gobierno chileno emitió este miércoles una resolución exenta que aclara que la vacuna no será entregada a ciudadanos extranjeros que entren al país en calidad de turistas ni tampoco a los irregulares.

Las consultas por el viaje a Chile para vacunarse contra el coronavirus estallaron por un reportaje televisivo del canal peruano Willax . Allí dijeron que se promovían viajes a Chile (“turismo médico”) para acceder a la inoculación, ya que, según sostuvieron los periodistas, en el país vecino “hay vacunas de sobra”. Esto fue desmentido por el gobierno chileno.

Sebastián Piñera, junto a la primera mujer vacunada contra el Covid-19 en Chile - Twitter @sebastianpinera

Qué extranjeros pueden vacunarse gratis en Chile

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand, aclaró que solamente pueden acceder a la vacuna contra el coronavirus: