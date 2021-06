En medio de la polémica por la ley de Hungría sobre homosexualidad irrumpen en un partido de la Eurocopa con una bandera arcoíris

Un activista se metió en la cancha del estadio Allianz Arena con una gran bandera arcoíris durante el himno de Hungría, este miércoles en Múnich, antes de ser detenido por la seguridad.

El joven corrió por delante de los jugadores de los equipos del partido de la Eurocopa entre Alemania y Hungría, alineados para escuchar los himnos, antes de ser placado y evacuado.

Ocurrió momentos antes de que se disputara el partido que terminó con un empate 2-2 y le dio el pase a octavos de final a Alemania.

Gentileza Marca Gentileza

La ley húngara que afecta a LGTB

Los líderes de la Unión Europea iniciaron este jueves en una cumbre de dos días en Bruselas con una agenda cargada y centrada en política exterior, pero que quedó eclipsada por la controversia con la nueva ley húngara que veta las referencias al colectivo LGTB.

Durante semanas los diplomáticos europeos negociaron una densa agenda que incluye una discusión sobre las difíciles relaciones con Rusia y Turquía, entre otros temas recurrentes, como los desafíos migratorios o la preocupación con variantes del coronavirus.

La importancia global de la agenda quedó en evidencia con la confirmación de la presencia de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien el jueves compartió un almuerzo de trabajo con los líderes europeos. Sin embargo, la controversia continental terminó por acaparar las atenciones.

Al llegar a Bruselas este jueves el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseguró que es un defensor de los homosexuales, y afirmó que la nueva legislación no tiene nada que ver con la comunidad LGTB sino con la educación sexual de menores de edad.

“Yo defiendo los derechos de los homosexuales. Pero esta ley no es sobre eso. Es sobre el derecho de los menores de edad y de los padres. No es sobre la homosexualidad ni cualquier interferencia sexual. No es sobre homosexuales”, aseguró.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que “esa ley es una vergüenza” ya que “discrimina claramente a personas por su orientación sexual”. En respuesta, el gobierno húngaro señaló que los comentarios de Von der Leyen eran “vergonzosos”.

Este jueves, los líderes de varios países europeos firmaron una declaración conjunta que no menciona explícitamente a Hungría pero pide de forma inequívoca que se respeten “los derechos fundamentales” de la comunidad LGTB.