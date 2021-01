En Israel se contagiaron más de 12 mil personas tras recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer

El funcionario israelí Nachman Ash, encargado de diseñar el plan de vacunación en ese país, aseguró que la primera dosis de Pfizer tiene menos efectividad contra el coronavirus que lo que indica el propio laboratorio y advirtió que puede que no proteja contra las nuevas cepas del virus.

Ash también señaló que entre la primera y la segunda dosis de la vacuna mucha gente se infectó con el virus, según informó Clarín.

El Ministerio de Salud de ese país afirmó que más de 12.400 personas dieron positivo en el test de coronavirus después de recibir las vacunas. Esto incluye a 69 personas que recibieron la segunda dosis, indicó la Agencia AJN

Hasta el momento, más de 2 millones de ciudadanos israelíes recibieron la primera dosis de Pfizer y más de 400.000, la segunda.

Desde el laboratorio dicen que vacuna, producida con BioNTech, tiene una efectividad de alrededor del 52% después de la primera dosis, y aumenta a alrededor del 95% un número de días después de la segunda dosis.

Según informó la jefa del Departamento de Salud Pública del Ministerio de Salud, Sharon Alroy-Preis, la información inicial señala que la vacuna frena las nuevas infecciones en un 50%, 14 días después de que se administra la primera de las dos inyecciones, según consigna The Times of Israel. Los datos, dijo, son preliminares y se basan en los resultados de las pruebas de covid-19 entre quienes recibieron la vacuna y quienes no.

Al mismo tiempo desde algunas organizaciones israelíes informaron otros datos algo contrarios. Según las cifras publicadas por Clalit, el mayor proveedor de servicios de salud de Israel, la probabilidad de que una persona se infecte con el coronavirus disminuyó en un 33% dos semanas después de haber sido vacunada.