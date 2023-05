Emotivo gesto: corrió una maratón con su amigo enfermo de ELA y cruzó la meta con él en sus brazos

Durante el fin de semana, un conmovedor gesto entre dos amigos dio la vuelta al globo. En la maratón de Leeds, Kevin Sinfield, un entrenador y ex rugbier, tomó en sus brazos a su antiguo compañero del seleccionado, Rob Burrow al momento de cruzar la meta. Burrow fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2019 y desde entonces la dupla se dedica a concientizar sobre la enfermedad

El domingo, los ex rugbiers del equipo inglés, Leeds Rhinos, participaron de una maratón en la ciudad del condado de Yorkshire. Sin embargo, no se trató de un evento deportivo cualquiera, sino que fue la primera maratón de Leeds en honor a Rob Burrow, reconocido jugador británico que desde 2019 recauda fondos para personas diagnosticadas con ELA.

En el evento participaron más de 12.000 personas que recorrieron 42 kilómetros. Sinfield recorrió el tramo junto a su amigo Rob en silla de ruedas. Al momento de cruzar la línea de llegada, el entrenador lo levantó en sus brazos y juntos atravesaron el tramo final en un emocionante abrazo.

Kevin Sinfield y Rob Burrow corriendo la maratón "Rob Burrow de Leeds". Foto: Gentileza Cadena 3

Un video del conmovedor momento fue difundido por el medio The Sunday Times, quienes, en adición, destacaron que Sinfield ha recaudado más de 8 millones de libras (10 millones de dólares) para caridad e investigación sobre el ELA. Esta es una enfermedad degenerativa sin cura, que afecta al sistema nervioso y debilita los músculos.

Burrow recibió su diagnóstico a los 37 años, desde entonces, ha participado en diversas maratones junto a Sinfield para concientizar sobre la enfermedad. “Fue sorprendente. No estaba preparado para que me dijeran que tenía algo que no tiene cura. Es una frustración y no hay mucho que se pueda hacer”, lamentó en una entrevista con la BBC.

Sinfield, por su parte, se ha mantenido firme junto a su compañero de seleccionado. Tan solo en 2020, el entrenador de 42 años corrió siete maratones en una semana y completó una carrera de 160 km en 24 horas.

Kevin Sinfield y Rob Burrow jugaban en el seleccionado nacional de rugby Leeds Rhinos. Foto: Gentileza Cadena 3

“Rob me inspiró durante todo el tiempo que lo conocí, especialmente en los últimos años. El hecho de que hoy esté justo debajo de mis narices no me resta inspiración”, aseguró en diálogo con medios locales. Y agregó: “el apoyo ha sido fantástico. Hoy es una celebración de la amistad”.