Elecciones históricas en Turquía: Erdogán ganó, pero va a segunda vuelta

En una elección que puede cambiar definitivamente la historia de Turquía, el actual presidente, Recep Tayyip Erdogán, no ha logrado la mayoría y encara una segunda vuelta con el candidato socialdemócrata, Kemal Kiliçdaroglu.

A pesar de que todavía no se han dado a conocer los resultados oficiales de la Comisión Electoral Suprema (YSK), con el 99% escrutado -según la agencia oficialista Anadolu-, no habría un claro ganador ya que los candidatos no habrían alcanzado el 50% de votos necesario para ser nombrado oficialmente presidente.

Hasta el momento, Erdogán habría logrado el 49,4 % de los votos en las presidenciales, un dato con el que perdería la mayoría absoluta que tenía desde 2014, pero mucho mejor que lo que preveían las encuestas. Kemal Kiliçdaroglu, en tanto, habría logrado el 45 %.

Turquía, si este escenario no se modifica con los últimos recuentos, irá por lo tanto a una segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo 28 de mayo, esta vez con Erdogan y Kiliçdaroglu como únicos candidatos. Erdogan, por su parte, ha conseguido mantener la mayoría en 51 de las 81 provincias del país, ensencialmente de Anatolia y las zonas de interior.

Sin embargo, el todavía presidente habría perdido en la capital, Ankara, y en el sureste fronterizo con Siria, Irak e Irán, donde se concentra la población kurda. Por su parte, el candidato opositor, Kemal Kiliçdaroglu, ha ganado en casi toda la franja costera del país, desde Estambul hasta el Mediterráneo. Es aquí donde se concentra buena parte de la industria turística del país y grandes ciudades como Esmirna o Antalya.