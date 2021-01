El último ex de Lady Di reveló secretos de la entrevista más explosiva que dio Diana sobre la realeza británica

Hasnat Khan, la expareja de Lady Di, rompió el silencio a más de 20 años de la muerte de Diana y contó los detalles sobre cómo se gestó la entrevista que la princesa de Gales dio a la BBC y en la que desnudó muchos secretos de la realeza británica.

Khan es un cirujano pakistaní que mantuvo una relación amorosa con la princesa entre 1995 y 1997. En una entrevista reciente al portal Daily Mail, el médico declaró que la primicia que su expareja brindó en 1995 –cuando aún era esposa de Carlos- estuvo marcada por extorsiones por parte del periodista Martin Bashir.

“Una de las cualidades más atractivas de Diana era su vulnerabilidad. Fue la que hizo que el pueblo la adorase. Más tarde me acabé dando cuenta de que Bashir se aprovechó de esas vulnerabilidades y las explotó”, detalló el pakistaní.

“Terminó siendo muy persuasivo con Diana. Se trataba de él, [un hombre] respetable e incluso diría piadoso, porque formaba parte de la BBC. Pero le llenó la cabeza de tonterías”, aseguró Khan.

El escándalo que perdura hasta hoy por las declaraciones de Diana en ese reportaje es justificable: en la nota la madre de William y Harry cuenta entretelones de la familia real británica y de por qué se diferenciaba tanto de ellos. Incluso, en un momento confesó los motivos que la llevaban a creer que nunca sería reina de Gran Bretaña.

El cirujano pakistaní describió luego cómo fue la actitud del comunicador hacia él cuando comenzó la relación con Diana: “Casi desde nuestro primer encuentro empezó a hacerme preguntas personales muy directas sobre Diana y sobre nuestra relación: ‘¿Por qué no nos casamos?’ o ‘¿Cuándo nos casaríamos y ese tipo de cuestiones. Había algo en Bashir que no me convencía”.

“Por supuesto que no soy ningún ingenuo. Sabía que una parte de Diana quería dar esa entrevista, pero mi pregunta es: si Martin Bashir no hubiera estado allí comiéndole la cabeza, ¿lo hubiera hecho alguna vez?”.

Las declaraciones de Khan surgieron ahora luego de que el médico recibiera un llamado telefónico que lo enfureció: “Me llamaron por teléfono. Me dijo que conocía a Martin Bashir y que este estaba ahora mismo bajo muchísimo estrés. Aseguró que era un hombre decente pero que sufría de depresión y que tenía que pedirme un favor: hablar con él”, todo lo cual lo ha llevado a no perdonarlo y mantener una férrea postura contra Bashir.