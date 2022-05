El primer hombre que recibió un trasplante brazos y hombros volvió a abrazar a su hija

Felix Gretarsson, el primer hombre en recibir un trasplante doble de brazo y hombro del mundo, volvió a abrazar a su familia. Tras 16 meses, el hombre de 49 años ya puede hacer ejercicio en el gimnasio.

Gretarsson perdió ambos brazos después de electrocutarse en el trabajo en 1998 en Kópavogur, Islandia. Tras el accidente, fue sometido a 54 operaciones y estuvo en coma durante tres meses.

En 2007, en una conferencia en Reykjavik, Felix conoció a Jean Michel Dubernard, un médico conocido por sus trasplantes de manos. Durante años Gretarsson y el doctor mantuvieron el contacto.

Luego de 20 años, el islandés logró convencer a un cirujano para que le realizara un doble trasplante de brazo y hombro en una operación. La cirugía se llevó a cabo en enero del 2021 y duró 15 horas.

Según informó el Daily Mail, tras 16 meses de recuperación Gretarsson ha comenzado a hacer movimientos finos. Ahora puede cepillarse los dientes, lanzar pelotas a su perro y ha logrado abrazar a su hija por primera vez desde que ella era un bebé.

Felix Gretarsson - Gentileza 7 News

“Después de verlos llorar cuando eran pequeños y no poder sostenerlos, fue indescriptible», cuenta emocionado a ' sobre la sensación de poder tocar con sus nuevos brazos a su familia. «Esta mañana, llevamos a pasear a nuestros perros y estaba sacando la mano por la ventana y sintiendo el viento en la mano, fue un momento muy extraño”, señaló.

“Ser capaz de rascarse sin frotarse con algunos muebles: no te das cuenta con qué frecuencia al día necesitas tocarte la nariz o los ojos o rascarte la cabeza, y ahora lo hago constantemente”, explicó Gretarsson.

“¡La semana que viene cumplo 50 años, así que me he vuelto loco tratando de limpiar la casa para la fiesta en el jardín! En algún momento sientes que estás listo para hacerlo, el movimiento comienza a llegar pero no hay fuerza al principio, solo una pequeña fracción de nervios en el músculo para poder contraerlo hasta cierto punto”, agregó.

“Es muy desafiante y frustrante tratar constantemente de hacer algo, pero la recompensa es increíble cuando, de repente, estos movimientos comienzan a manifestarse”, cerró.